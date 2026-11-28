احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 نوفمبر 2026 01:21 صباحاً - شهدت الحلقة الخامسة من برنامج «دولة التلاوة» حصول المتسابق بدر عبد الحكيم على 274 درجة، ومحمد أيمن عبد العزيز على 274 درجة، والحسين بركات على 273 درجة، وعلى ياسين التهامي على 272 درجة، فيما نال كل من محمد رضا العشرى ومحمد الطباخ 271 درجة.

وأفرزت تلك النتائج مواجهة تنافسية شريفة جمعت بين المتسابقين محمد رضا العشرى ومحمد الطباخ، وعقب المنافسة نجح محمد العشرى في حصد جميع أصوات اللجنة، بينما ظلت أمام محمد الطباخ فرصة أخيرة متمثلة في تصويت الجمهور.

ويسعى برنامج «دولة التلاوة» إلى رصد المواهب القرآنية الشابة ورعايتها، وإحياء المدرسة المصرية الأصيلة في تلاوة القرآن الكريم وترتيله وتجويده، عبر المنافسة في فرعي الترتيل والتجويد، بما يعزز ارتباط الأجيال الجديدة بكتاب الله ويحافظ على ريادة مصر في فنون التلاوة القرآنية.

ولا تتوقف المكافآت عند الجوائز المالية، بل تمتد إلى تسجيل المصحف الشريف كاملًا بأصوات الفائزين وإذاعته عبر قناة مصر قرآن كريم، وهو ما يتيح للمواهب الفائزة الوصول إلى جمهور أوسع وإبراز أصواتها في خدمة كتاب الله.

وتُعرض حلقات البرنامج في تمام الساعة التاسعة مساءً يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، عبر قنوات الحياة وCBC والناس ومصر قرآن كريم، بالإضافة إلى منصة «WATCH IT».

وأكدت وزارة الأوقاف أن البرنامج يأتي ضمن جهودها لاكتشاف المواهب القرآنية ورعايتها، والإسهام في بناء الإنسان، وتعزيز مكانة القرآن الكريم في المجتمع، ونشر ثقافة التلاوة المتقنة والتدبر والعمل بآياته.

وكانت الإعلامية آية عبد الرحمن قد افتتحت أولى الحلقات بتوجيه التحية إلى أهل القرآن وعشاق التلاوة في مصر التي وصفتها بأرض التلاوة، والبلد الذي عاش فيه القرآن في القلوب قبل البيوت، معلنة بدء فصل جديد من البرنامج تحت شعار اسم الله «اللطيف».

وأوضحت أن المسابقة شهدت تقدم 25 ألف متسابق من مختلف محافظات مصر، تأهل منهم 32 متسابقًا إلى مرحلة المنافسات، مشيرة إلى أن الطريق ما زال طويلًا أمام المشاركين عبر 6 مراحل تختبر قوة الصوت ودقة الأداء والقدرة على إبهار لجنة التحكيم والجمهور من محبي الاستماع إلى التلاوات القرآنية.

وكشفت عن تفاصيل المنافسة النهائية، موضحة أن 5 متسابقين فقط سيتأهلون إلى الحلقة الختامية، ليتم اختيار فائزين، أحدهما في فرع التجويد والآخر في فرع الترتيل، ويحصل كل منهما على جائزة مالية قدرها مليون جنيه.

وأضافت أن التكريم لا يقتصر على الجوائز المالية، بل يشمل نيل شرف إمامة المصلين خلال شهر رمضان المبارك، وتسجيل القرآن الكريم بأصوات الفائزين وإذاعته عبر «مصر قرآن كريم»، كما جرى مع نجوم الموسم الأول.

وأكدت آية عبد الرحمن أن الجمهور شريك أساسي في المسابقة، إذ يسهم في دعم المتسابقين من خلال التصويت عبر رمز الاستجابة السريع (QR Code).