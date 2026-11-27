الولادة المائية بقت موضوع كتير بيسألوا عنه، بس الكلام عنها مختلط. فيه حاجة اسمها الطلق في المية، وحاجة تانية خالص اسمها إن الطفل ينزل في المية. الفرق ده هو أهم نقطة في الموضوع كله، وعليه بيتوزع الكلام عن الفوايد والمخاطر.

يعني إيه ولادة مائية؟

الولادة المائية معناها إن الأم تقعد في حوض ميّة دافية مخصوص للولادة، وفيه نوعين:

- الطلق في المية: الأم تقعد في الحوض أثناء المرحلة الأولى من الطلق عشان تخفف الألم، وبعدين تولد برّه الحوض زي الولادة العادية.

الأم تقعد في الحوض أثناء المرحلة الأولى من الطلق عشان تخفف الألم، وبعدين تولد برّه الحوض زي الولادة العادية. - الولادة نفسها في المية: الطفل ينزل جوه الحوض، والدكتور يطلّعوا على سطح الميّة على طول.

الفوايد المحتملة للولادة المائية:

الكلام ده مبني على ابحاث علمية، ومعظمه عن الطلق في المية مش عن الولادة نفسها.

- احتمال أقل إنك تحتاجي إبرة (البنج النصفي).لان الطلق في المية بيقلل الالم.

- المية الدافية ممكن يكون ليها فوايد منها استخدام مسكنات أقل وارتياح نفسي أعلى عند الأمهات.

- الطلق في المية ممكن يرتبط بمرحلة أولى أقصر وبنج نصفي أقل.

مافيش دليل على إن الطلق في المية بيزوّد احتمال النتايج السيئة للأم أو للطفل، وكمان مافيش فايدة مثبتة للمولود نفسه.

مخاطر الولادة المائية:

الكلام هنا عن الولادة نفسها في المية، لأن ده المكان اللي فيه خلاف طبيا.

- الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بتوصي إن الولادة نفسها تبقى على الأرض مش في المية، لأن الدراسات مش كفاية للحكم على فوايدها ومخاطرها.

- في نتايج نادرة لكن خطيرة ممكن تحصل: غرق الطفل، أو قطع الحبل السري أثناء الولادة، أو عدوى كبيرة.

- قطع الحبل السري حصل في حوالي ٣ من كل ١٠٠٠ مولود بره الميّة وحوالي ١٠ من كل ١٠٠٠ في الولادة المائية.

- العدوى: فيه حالات قليلة اتسجلت لأطفال أصيبوا بالتهاب رئوي من بكتيريا الليجيونيلا بعد ولادة في حوض، أغلبها في أحواض منزلية. عشان كده نضافة الحوض وتعقيمه مهمين جدًا.

- الطوارئ: لو حصل نزيف أو الجنين تعبان لازم الأم تخرج من الحوض بسرعة. الكلية الأمريكية بتقول إن أي مكان بيقدّم ده لازم يكون عنده بروتوكول واضح لاختيار الحالات وتنضيف الأحواض والمراقبة وإخراج الأم وقت الطوارئ.

مين ممكن تناسبها الولادة المائية ومين لأ؟

الطلق في المية: ممكن يتعمل للأم السليمة بحمل بسيط بعد ٣٧ أسبوع كامل. من ٣٧ أسبوع كامل لحد ٤١ أسبوع و٦ أيام.

ممكن يتعمل للأم السليمة بحمل بسيط بعد ٣٧ أسبوع كامل. من ٣٧ أسبوع كامل لحد ٤١ أسبوع و٦ أيام. الولادة نفسها في المية: يكون الطلق تلقائي بين ٣٧ و٤٢ أسبوع، وجنين واحد، ورأسه لتحت، وخطورة الحمل قليلة.

يكون الطلق تلقائي بين ٣٧ و٤٢ أسبوع، وجنين واحد، ورأسه لتحت، وخطورة الحمل قليلة. الطلق في المية ممكن ما يبقاش مناسب فيها: حرارة فوق ٣٧٫٥ أو عدوى وقت الطلق، حمل أقل من ٣٧ أسبوع، نزيف كبير في الحمل، طلق مش ماشي طبيعي، ضغط عالي، سكر والام بتاخد أنسولين، صرع، أخد بنج نصفي (إيبيدورال)، ولادة سابقة فيها انحشار كتف، أو نزيف سابق ١٠٠٠ مل أو أكتر.

حرارة فوق ٣٧٫٥ أو عدوى وقت الطلق، حمل أقل من ٣٧ أسبوع، نزيف كبير في الحمل، طلق مش ماشي طبيعي، ضغط عالي، سكر والام بتاخد أنسولين، صرع، أخد بنج نصفي (إيبيدورال)، ولادة سابقة فيها انحشار كتف، أو نزيف سابق ١٠٠٠ مل أو أكتر. حاجة تانية غير البنج النصفي: ان الام ماتدخلش الحوض خلال ساعتين من مسكّن أفيوني أو لو حاسة بنعاس. ودرجة الميّة ماتزيدش عن ٣٧٫٥ درجة.

ووزارة الصحة المصرية، قالت إن الولادة المائية ماتناسبش كل الأمهات، ولازم تستشيري دكتور نساء الأول، ومينفعش لو الولادة محددة قيصرية.

Water Birth

هل ممكن تتعمل في مصر؟

ممكن، بس مش في كل مكان.

- في د. هناء أبو القاسم عملت أول ولادة طبيعية تحت الميّة في مصر في مستشفى في الإسكندرية.

- مستشفى الندى زايد: وبيقول إنها متاحة بس لو اختارتي الولادة مع (الممرضات المولّدات) عندهم، ولازم تتوفر الشروط الصحية.

- مستشفيات جنة: قالوا ان الولادة في المية ضمن خدمات التوليد عندهم.

أسئلة تسأليها للمستشفى:

- هل الولادة المائية متاحة فعلًا دلوقتي، والطلق في الميّة ولا الولادة نفسها كمان؟

- مين اللي بيشرف عليها، وهل في دكتور متخصص فيها موجود؟

- إيه شروط القبول عندكم، وإيه الحالات اللي بتتحوّل لولادة عادية؟

- إزاي بتنضفوا وتعقّموا الحوض بين كل ولادة؟

- إزاي بيراقبوا الجنين ودرجة حرارتك وحرارة الميّة؟

- لو حصل اي حاجة طارئة، في وقت قد إيه بتخرجوني من الحوض، وفيه عناية أطفال في نفس المستشفى؟

- التكلفة كام وهل داخلة في التأمين؟

الخلاصة:

الطلق في الميّة الدافية ليه أدلة معقولة إنه بيريّح وممكن يقلل الحاجة للبنج النصفي. اما الولادة نفسها في الميّة عليها كلام، بعض الجهات بتأيدها للحمل قليل الخطورة وبشروط، وجهات تانية بتفضّل الولادة على الأرض. والقرار الأنسب بيتحدد مع دكتورك حسب حالتك.