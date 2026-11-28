احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 نوفمبر 2026 04:21 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع وزارة العدل ممثلة في مصلحة الطب الشرعي والنيابة العامة، تحديد هوية 30 من ضحايا حادث اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وذلك باستخدام تقنية البصمة الوراثية (DNA).

وجاء تحديد هوية الضحايا في إطار التنسيق المشترك بين وزارة الصحة والسكان ومصلحة الطب الشرعي والنيابة العامة، للاستعانة بنتائج تحاليل البصمة الوراثية في التعرف على الضحايا، بما يسهم في إنهاء إجراءات تحديد الهوية وفقًا للضوابط المعمول بها.

وتُعد تقنية البصمة الوراثية من الوسائل العلمية المستخدمة في تحديد هوية ضحايا الحوادث الكبرى، خاصة في الحالات التي يصعب فيها التعرف على الأشخاص بالوسائل التقليدية، حيث تتم مطابقة العينات الوراثية مع العينات المرجعية الخاصة بذوي الضحايا.