احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 نوفمبر 2026 01:21 صباحاً - أقيمت صلاة الغائب فى 4 آلاف مسجد بكفر الشيخ على أرواح شهداء حادث الدائري؛ وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لتعزيز الوعي المجتمعي وبناء الإنسان.

شهد المسجد الغربي بقرية الشباسية، التابعة لمركز دسوق، وإدارة أوقاف دسوق بحري، أداء صلاة الغائب بإمامة الدكتور محمود خليل سيد خليل، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، التابع لإدارة أوقاف الرياض غرب، والدكتور ياسر محمد عبد الحميد الصردي، مدير الدعوة.

أداء صلاة الغائب على أرواح ضحايا الحادث

شهدت مساجد المحافظة أداء صلاة الغائب ترحمًا على أرواح ضحايا الحادث، ودعاءً بأن يتغمدهم الله تعالى بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

أداء صلاة الغائب بأحد مساجد كفر الشيخ أداء صلاة الغائب بأحد مساجد كفر الشيخ

أداء صلاة الغائب بكفر الشيخ أداء صلاة الغائب بكفر الشيخ

أداء صلاة الغائب بمسجد الملك أداء صلاة الغائب بمسجد الملك

أداء صلاة الغائب على أرواح ضحايا الطريق الدائري أداء صلاة الغائب على أرواح ضحايا الطريق الدائري

جانب من أداء صلاة الغائب بمساجد كفر الشيخ جانب من أداء صلاة الغائب بمساجد كفر الشيخ