الذهب يتراجع 2%تراجعت أسعار الذهب، ‌اليوم، بنسبة 2 بالمئة، مع استمرار قوة الدولار وارتفاع عوائد ‌سندات الخزانة، إلى جانب تمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بنبرة متشددة بشأن السياسة النقدية، ما ‌دفع المستثمرين إلى توخي الحذر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى 3635.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن ارتفع بأكثر من ثلاثة بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

ويتجه الذهب لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو ثلاثة بالمئة بعد ‌أن سجل خسائر في الأسبوعين السابقين.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 2.9 بالمئة إلى 3634.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 5.4 بالمئة إلى 43.73 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 2.5 بالمئة إلى 1323.33 دولار، وزاد البلاديوم 2.7 بالمئة إلى 896.25 دولار للأوقية.