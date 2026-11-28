احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 نوفمبر 2026 04:21 مساءً - وجه سامي قمصان، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، طالبهم خلالها بمواصلة دعم اللاعبين والوقوف خلف الفريق خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا تقديره الكبير لمشاعر الجماهير وحجم ارتباطها بالنادي.

كما وجه قمصان رسالة واضحة إلى لاعبي الفريق، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستكون فرصة أمام الجميع لإثبات قدراتهم، وأن اللاعب الذي لا يقدم مستوى بنسبة 100% حتى موعد فترة الانتقالات الشتوية في يناير لن يكون مضمون الاستمرار مع الفريق.

سامي قمصان: نقدر مشاعر جماهير الأهلي ونعرف حجم ارتباطها بالفريق

وأكد قمصان، فى المؤتمر الصحفى لمباراة أول أغسطس الأنجولى، أن كرة القدم بالنسبة لجماهير الأهلي لا تتوقف عند حدود نتيجة مباراة تنتهي بعد 90 دقيقة، لكنها ترتبط بحالتهم النفسية ومشاعرهم، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين يدركون جيدًا قيمة الجماهير ودورها في مساندة الفريق.

وأوضح المدير الفني المؤقت أن جمهور الأهلي يمثل الداعم الأساسي للفريق بعد الله، متعهدًا ببذل أقصى جهد من جانبه ومن جانب الجهاز الفني واللاعبين، من أجل استعادة الصورة المعروفة عن الفريق وإسعاد الجماهير خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن معيار التقييم خلال المرحلة المقبلة سيكون ما يقدمه اللاعبون داخل الملعب، ومدى قدرتهم على تحمل مسؤولية ارتداء قميص النادي الأهلي.

رسالة سامي قمصان للجماهير: سنقاتل حتى اللحظة الأخيرة

وأضاف قمصان أن الأهلي يمتلك شخصية كبيرة وتاريخًا يجعله مطالبًا دائمًا بالمنافسة، مشددًا على أن كرة القدم تحمل احتمالات الفوز والخسارة، لكن الأهم هو القتال والإصرار حتى اللحظة الأخيرة، حتى تظل الجماهير واثقة في لاعبيها وجهازها الفني.

وطالب مدرب الأهلي الجماهير بمواصلة التشجيع حتى آخر ثانية، مؤكدًا أن مساندة اللاعبين والوقوف بجانبهم في الأوقات الصعبة يمنحهم دافعًا إضافيًا لتقديم أفضل ما لديهم، خاصة أن الدعم الجماهيري يمثل فارقًا كبيرًا في مسيرة أي لاعب.

قمصان: تمثيل الأهلي وجماهيره مسؤولية يتمنى الجميع تحملها

واختتم قمصان رسالته بالتأكيد على أن تحمل مسؤولية قيادة الأهلي وتمثيل جماهيره شرف كبير يتمناه أي شخص في عالم كرة القدم، متعهدًا بأن يقاتل الجهاز الفني واللاعبون حتى النهاية، والعمل بكل قوة لإعادة الفريق إلى المستوى الذي تنتظره جماهير القلعة الحمراء.