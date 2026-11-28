احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 نوفمبر 2026 12:29 صباحاً - وجه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إشادة خاصة إلى المتسابق الحسين بركات خلال الحلقة الخامسة من برنامج «دولة التلاوة»، معلقًا على قراءته بقوله: «شيء رائع ومشرف وجميل، أنت وشقيقك التوأم محل تقدير واحترام وإجلال، وتحية لك ولأسرتك الكريمة التي أُكرمت بنجمين ساطعين من نجوم القرآن الكريم، وإذا كان الشيخ الحسن خرج في حلقة سابقة لا يزال مرموقًا رفيع القدر عالي المقام ببركة القرآن العظيم».

ويهدف برنامج «دولة التلاوة» إلى اكتشاف المواهب القرآنية الشابة ورعايتها، وإحياء المدرسة المصرية الأصيلة في تلاوة القرآن الكريم وترتيله وتجويده، من خلال المنافسة في فرعي الترتيل والتجويد، بما يسهم في تعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بكتاب الله، والحفاظ على ريادة مصر في فنون التلاوة القرآنية.

ولا تقتصر المكافآت على الجوائز المالية، إذ تشمل تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوت الفائزين، وإذاعته عبر قناة مصر قرآن كريم، بما يمنح المواهب الفائزة فرصة للوصول إلى جمهور أوسع وإبراز أصواتها في خدمة كتاب الله.

وتُعرض حلقات برنامج «دولة التلاوة» في تمام الساعة التاسعة مساءً يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، عبر قنوات الحياة وCBC والناس ومصر قرآن كريم، إلى جانب منصة «WATCH IT».

وأكدت وزارة الأوقاف أن البرنامج يأتي في إطار جهودها لاكتشاف ورعاية المواهب القرآنية، والمساهمة في بناء الإنسان، وتعزيز مكانة القرآن الكريم في المجتمع، ونشر ثقافة التلاوة المتقنة والتدبر والعمل بآياته.

وكانت الإعلامية آية عبد الرحمن قد افتتحت أولى الحلقات موجهة التحية إلى أهل القرآن وعشاق التلاوة في مصر، التي وصفتها بأرض التلاوة، والبلد الذي عاش فيه القرآن في القلوب قبل البيوت، معلنة انطلاق فصل جديد من البرنامج تحت شعار اسم الله «اللطيف».

وأوضحت أن المسابقة شهدت تقدم 25 ألف متسابق من مختلف محافظات مصر، نجح 32 متسابقًا منهم في الوصول إلى مرحلة المنافسات، مشيرة إلى أن الطريق لا يزال طويلًا أمام المشاركين، من خلال 6 مراحل تختبر قوة الصوت ودقة الأداء والقدرة على إبهار لجنة التحكيم والجمهور من محبي الاستماع إلى التلاوات القرآنية.

وكشفت عن تفاصيل المنافسة النهائية، موضحة أن 5 متسابقين فقط سيتأهلون إلى الحلقة الختامية، ليتم اختيار فائزين، أحدهما في فرع التجويد والآخر في فرع الترتيل، ويحصل كل منهما على جائزة مالية قدرها مليون جنيه.

وأضافت أن التكريم لا يتوقف عند الجوائز المالية، بل يمتد إلى نيل شرف إمامة المصلين خلال شهر رمضان المبارك، وتسجيل القرآن الكريم بصوت الفائزين وإذاعته عبر «مصر قرآن كريم»، كما حدث مع نجوم الموسم الأول، مؤكدة أن الجمهور شريك أساسي في المسابقة، وله دور في دعم المتسابقين من خلال التصويت عبر رمز الاستجابة السريع (QR Code).