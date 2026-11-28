احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 نوفمبر 2026 12:29 صباحاً - أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي جمال رائف أن وصول تبرعات حادث الوراق إلى نحو 360 مليون جنيه خلال ثلاثة أيام يعكس ثقة المتبرعين في الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن اختيارهم وضع هذه الأموال تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي يمثل أكبر رد على حملات التشكيك والشائعات.

وأوضح رائف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج الساعة 6 على قناة الحياة، أن المتبرعين كان بإمكانهم تقديم الأموال مباشرة إلى الأسر المتضررة من خلال رجال الأعمال أو الأحزاب أو المبادرات المختلفة، لكن المجتمع المصري اختار أن تتولى الحكومة الإشراف على هذه التبرعات بصورة تلقائية، وهو ما يعكس الثقة في قدرتها على إدارة هذا الملف.

توقعات بتجاوز التبرعات نصف مليار جنيه

وأشار إلى أن قيمة التبرعات، التي بلغت نحو 360 مليون جنيه، قابلة للزيادة، معربًا عن اعتقاده بإمكانية تجاوزها نصف مليار جنيه، في ظل استمرار مساهمات المصريين من الداخل والخارج، إلى جانب مشاركات من غير المصريين.

ولفت رائف إلى أن تضامن الأشقاء مع مصر في مثل هذه المواقف أمر طبيعي، خاصة أن مصر كانت دائمًا سباقة في تقديم المساندة والعون للأشقاء في دول الجوار، معتبرًا أن ما تشهده البلاد حاليًا يعكس طبيعة العلاقات الإنسانية بين الشعوب العربية.

التكاتف المجتمعي رسالة في مواجهة الأزمات

وأكد أن جمع هذه المبالغ خلال ثلاثة أيام، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب المصري، يحمل رسالة مهمة عن تماسك المجتمع وقدرته على التكاتف وقت الشدة.

وأشاد بمساهمات المجتمع المدني ورجال الأعمال، سواء المصريين أو غير المصريين، مؤكدًا أهمية المسؤولية المجتمعية، وموجهًا الشكر لكل من ساهم في التبرعات، مهما كانت قيمة مساهمته.

وشدد رائف على أن ثقة المتبرعين في الحكومة المصرية ترد على محاولات التشكيك، مؤكدًا ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب التي تروجها بعض الأطراف المعادية.