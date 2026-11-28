احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - حرص سامي قمصان ، المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي ، على تقديم واجب العزاء في ضحايا حادث الوراق الأليم فى بداية المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام أول أغسطس الأنجولي، المقرر إقامتها مساء غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد سامي قمصان أن هدفه خلال المرحلة الحالية هو إعادة شخصية الفريق الأحمر إلى اللاعبين، وذلك قبل مواجهة أول أغسطس، مشددا على وجود تقصير من جانب اللاعبين خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن التغييرات المتكررة على مستوى الأجهزة الفنية أثرت بشكل واضح على أداء الفريق بصورة عامة.

وقال المدير الفني المؤقت للأهلي، إن المرحلة الماضية شهدت بعض أوجه التقصير من اللاعبين، وهو ما يتطلب العمل على تصحيح الأخطاء واستعادة المستوى المنتظر، مؤكدًا أن هدفه إعادة الروح والشخصية المعروفة عن الفريق الأحمر داخل الملعب.

وأضاف أن تغيير المدربين خلال الفترة الأخيرة كان له تأثير على أداء الأهلي، وهو ما يسعى الجهاز الفني الحالي إلى التعامل معه خلال المرحلة المقبلة.

رسالة حاسمة للاعبي الأهلي قبل يناير

ووجه قمصان رسالة واضحة إلى لاعبي الفريق، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستكون فرصة أمام الجميع لإثبات قدراتهم، وأن اللاعب الذي لا يقدم مستوى بنسبة 100% حتى موعد فترة الانتقالات الشتوية في يناير لن يكون مضمون الاستمرار مع الفريق.

وأوضح أن معيار التقييم خلال المرحلة المقبلة سيكون ما يقدمه اللاعبون داخل الملعب، ومدى قدرتهم على تحمل مسؤولية ارتداء قميص النادي الأهلي.

قمصان: رفعت الحالة النفسية للاعبين

وتحدث المدير الفني المؤقت عن استعدادات الفريق للمواجهة الأفريقية، موضحًا أنه عمل على تحسين الحالة النفسية للاعبين ومساعدتهم على تجاوز الأزمة الأخيرة، من أجل التركيز في المنافسات المقبلة والعودة إلى طريق الانتصارات.

الإدارة تحسم ملف الجهاز المعاون

وفيما يتعلق بتشكيل الجهاز الفني المعاون، أكد قمصان أن إدارة النادي الأهلي هي المسؤولة عن الإعلان عن الأسماء التي ستنضم للجهاز، مشيرًا إلى موافقته على الاختيارات التي ستقررها الإدارة.

جماهير الأهلي تنتظر البطولات والأداء القوي

واختتم قمصان تصريحاته بالتأكيد على أن جماهير الأهلي لا تبحث فقط عن الفوز بالبطولات، وإنما تنتظر أيضًا مشاهدة الفريق بأداء قوي يعكس شخصية النادي وتاريخه، مشددًا على أهمية استعادة هذه الروح خلال المباريات المقبلة، بداية من مواجهة أول أغسطس الأنجولي.