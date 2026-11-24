احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 12:29 مساءً - دعا محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إلى عقد اجتماع طارئ اليوم الثلاثاء، بمشاركة ياسين منصور نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، ووائل جمعة مدير الكرة، لمناقشة آخر تطورات ملف فريق الكرة، عقب قرار إقالة المدرب المغربي الحسين عموتة من منصبه في الساعات الأولى من صباح اليوم، على خلفية الخسارة القاسية أمام بيراميدز بثنائية نظيفة ضمن منافسات بطولة الدوري.

تحركات عاجلة في الأهلي

يأتي الاجتماع في إطار التحركات العاجلة التي يقودها رئيس الأهلي لإعادة ترتيب أوراق فريق الكرة، بعد حالة الغضب التي سيطرت على الجماهير نتيجة تراجع النتائج والخسارة أمام بيراميدز، وهي النتيجة التي عجلت برحيل المدير الفني المغربي، ودفعت الإدارة إلى فتح ملف التعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

بديل عموتة في الأهلي

من المنتظر أن يشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها الاستقرار على هوية المدير الفني الجديد، ومراجعة الأسماء المرشحة لتولي المسؤولية، سواء من المدربين الوطنيين أو الأجانب، إلى جانب تحديد المعايير المطلوبة في المدرب المقبل، بما يتناسب مع طموحات النادي وجماهيره.

كيفية إعادة الانضباط في الأهلي

كما يناقش مسؤولو الأهلي الموقف الحالي للفريق واحتياجاته الفنية، وسبل إعادة الانضباط والاستقرار إلى غرفة الملابس، خاصة بعد قرار توقيع عقوبات مالية على اللاعبين عقب الخسارة الأخيرة.

ويسعى الخطيب ومسؤولو الكرة إلى سرعة حسم ملف المدير الفني الجديد، لتجنب تأثر استعدادات الفريق للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها مواجهة أول أغسطس الأنجولي في افتتاح مشوار دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر إقامتها الأحد المقبل على استاد القاهرة.