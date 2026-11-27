احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 نوفمبر 2026 11:26 مساءً -

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تجاوز إجمالي التبرعات المخصصة لدعم أسر ضحايا ومصابي حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق 360 مليون جنيه، مع استمرار استقبال المساهمات من داخل مصر وخارجها، تمهيدا لتوزيع المساعدات وفق ضوابط تضمن وصولها إلى المستحقين.

وقال الدكتور أيمن عبد الموجود المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» على قناة الحياة إن الوزارة خصصت حسابا ببنك ناصر الاجتماعي لاستقبال التبرعات من رجال الأعمال والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين.

وأوضح أن الحكومة تعتزم عقد مؤتمر صحفي منتصف الأسبوع المقبل لإعلان الحصيلة النهائية للتبرعات وأسماء جميع الداعمين، إلى جانب الكشف عن معايير توزيع الأموال وآليات مساندة الأسر المتضررة.

وكشف عبد الموجود عن تحركات حكومية لتوفير سيارات بديلة لأصحاب المركبات المتضررة من الحادث تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل لحصر السيارات واستكمال الإجراءات اللازمة.

وأضاف أن الوزارة بدأت التنسيق مع وزارة الصحة بشأن الحالات التي جرى التعرف على هويات أصحابها، ومع وزارة العدل لتيسير إجراءات إعلام الوراثة لأسر المتوفين.

وأكد أن توزيع المساعدات سيعتمد على دراسة حالة كل أسرة وتحديد احتياجاتها والخدمات المناسبة لها، مع الالتزام بالعدالة وعدم التمييز على أساس المستوى المادي أو الاجتماعي.

وأشار إلى أن القانون رقم 12 لسنة 2025 ينظم التعامل مع تداعيات مثل هذه الحوادث، مؤكدا التزام الوزارة بإعلان قواعد توزيع التبرعات وأوجه صرفها بشفافية كاملة.

وشدد متحدث التضامن على أن الدعم المالي لا يمكن أن يعوض الأسر عن فقدان ذويها أو معاناة المصابين، لكنه يمثل وسيلة لمساندتهم وتخفيف الأعباء التي خلفها الحادث.