احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 نوفمبر 2026 11:26 مساءً - يلتقى منتخب مصر للناشئين مع نظيره الكولومبي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة 2026، المقامة حاليًا في قطر، يوم الثلاثاء 1 ديسمبر، الساعة الخامسة والنصف مساء، في مواجهة يسعى خلالها الفراعنة لتحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16، ومواصلة مشوارهم في البطولة العالمية.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ32 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، عقب الخسارة أمام اليونان وتحقيق انتصارين على قطر وبنما.

في المقابل، صعد منتخب كولومبيا بعدما أنهى دور المجموعات في وصافة المجموعة الثانية عشرة برصيد 6 نقاط، جمعها من الفوز على اليابان وهندوراس، والخسارة أمام صربيا.

جدير بالذكر أن منتخب مصر حال تخطيه كولومبيا في دور الـ32 سيواجه الفائز من مباراة كوريا الجنوبية ضد اليابان في دور الـ16.