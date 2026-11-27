احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 نوفمبر 2026 11:26 مساءً - تذيع قنوات الحياة وCBC والناس في بث مباشر خامس حلقات برنامج «دولة التلاوة»، الذي يهدف إلى اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم.

ويستهدف البرنامج اكتشاف المواهب القرآنية الشابة ورعايتها، وإحياء المدرسة المصرية الأصيلة في تلاوة القرآن الكريم وترتيله وتجويده، من خلال المنافسة في فرعي الترتيل والتجويد، بما يعزز ارتباط الأجيال الجديدة بكتاب الله ويحافظ على ريادة مصر في فنون التلاوة القرآنية.

ولا تتوقف المكافآت عند الجوائز المالية، إذ تشمل تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوت الفائزين وإذاعته عبر قناة مصر قرآن كريم، بما يمنح المواهب الفائزة فرصة الوصول إلى جمهور أوسع وإبراز أصواتها في خدمة كتاب الله.

وتُعرض حلقات البرنامج في تمام التاسعة مساءً يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، عبر قنوات الحياة وCBC والناس ومصر قرآن كريم، إلى جانب منصة WATCH IT.

وأكدت وزارة الأوقاف أن البرنامج يأتي ضمن جهودها لاكتشاف المواهب القرآنية ورعايتها، والمساهمة في بناء الإنسان وتعزيز مكانة القرآن الكريم في المجتمع، ونشر ثقافة التلاوة المتقنة والتدبر والعمل بآياته.

وكانت الإعلامية آية عبد الرحمن قد افتتحت أولى الحلقات بتوجيه التحية إلى أهل القرآن وعشاق التلاوة في مصر، التي وصفتها بأرض التلاوة، والبلد الذي عاش فيه القرآن في القلوب قبل البيوت، معلنة انطلاق فصل جديد من البرنامج تحت شعار اسم الله «اللطيف».

وأوضحت أن 25 ألف متسابق من مختلف محافظات مصر تقدموا للمسابقة، نجح 32 منهم في الوصول إلى مرحلة المنافسات، وأن الطريق لا يزال طويلًا أمام المشاركين عبر 6 مراحل تختبر قوة الصوت ودقة الأداء والقدرة على إبهار لجنة التحكيم والجمهور من محبي الاستماع إلى التلاوات القرآنية.

وكشفت أن 5 متسابقين فقط يتأهلون إلى الحلقة الختامية، ليُختار منهم فائزان، أحدهما في فرع التجويد والآخر في فرع الترتيل، ويحصل كل منهما على جائزة مالية قدرها مليون جنيه، إلى جانب شرف إمامة المصلين خلال شهر رمضان المبارك، وتسجيل القرآن الكريم بصوت الفائزين وإذاعته عبر «مصر قرآن كريم»، كما حدث مع نجوم الموسم الأول.

وأكدت آية عبد الرحمن أن الجمهور شريك أساسي في المسابقة، وله دور في دعم المتسابقين عبر التصويت من خلال رمز الاستجابة السريع (QR Code).