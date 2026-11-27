احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 نوفمبر 2026 11:26 مساءً - ​صرّح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مجلس الوزراء تلقّى إخطارات بعدة مبادرات جديدة في إطار التدخل السريع لمساندة جهود الدولة الداعمة للمضارين من حادث الحريق أعلى الطريق الدائري بالوراق.

​وأوضح المتحدث الرسمي أنه في هذا الصدد بادرت شركة أنجلو جولد أشانتي — الشريك الأجنبي في منجم السكري — بتقديم 10 ملايين جنيه، كما بادرت شركة مصر إيطاليا للاستثمار العقاري، بالتبرع بمبلغ مليون جنيه، وذلك لصالح أسر ضحايا ومصابي الحادث، لدعمهم والإسهام في تخفيف آثار هذا المصاب.

​وجدّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الإطار الإعراب عن خالص تقديره لهذه المبادرات الكريمة، موجّهًا الشكر لجميع المتبرعين من رجال الأعمال والمستثمرين، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والهيئات، على مساهماتهم في مساندة أهالينا المتضررين؛ تأكيدًا على التضامن الكامل مع أسر الضحايا والمصابين ومؤازرتهم في هذا المصاب الأليم.