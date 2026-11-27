الخارجية تطالب بتحقيق دولي مستقلوجّهت وزارة الخارجية والمغتربين مذكرات للمجتمع الدولي بشأن استمرار النظام السعودي في استهداف المدنيين والأعيان المدنية في اليمن والاستخفاف بالقانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.

وأوضحت وزارة الخارجية في مذكراتها أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد في ١٣ يوليو الماضي بلغت خمسة آلاف و934 غارة جوية وصاروخًا، أسفرت عن استشهاد 510 مدنيين وإصابة ألف و31 آخرين جلهم من الأطفال والنساء وتدمير العشرات من الأعيان المدنية.

وأشارت إلى أن طيران النظام السعودي استهدف يوم الاثنين الماضي، حافلة ركاب وشاحنات ومركبات مدنية في منطقة معبق بنقيل المقاطرة بمحافظة لحج ما أسفر عن استشهاد وإصابة 25 مدنيًا، معظمهم نازحين، وفي اليوم نفسه استهدف مبنى الإنشاءات التابع للمؤسسة العامة للاتصالات في محافظة الحديدة ما أسفر عن استشهاد 17 شخصًا وجرح 11 آخرين.

وأكدت أن الوقت قد حان لأن يكسر المجتمع الدولي صمته ويضطلع بمسؤولياته في إدانة تلك الجرائم التي ترتكب في اليمن والضغط على النظام السعودي لوقفها.

وشدّدت مذكرات وزارة الخارجية على أن الصمت حيال جرائم العدوان السعودي يشكّل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي الذي لا يكترث لما يجري في اليمن، مطالبة بتحرك دولي جاد لإدانة تلك الجرائم ووقفها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وجدّدت مطالبة الجمهورية اليمنية بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة، تتولى التحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب اليمني منذ بدء العدوان في 26 مارس 2015م وحتى اليوم، وبما يمهّد الطريق لمحاسبة المسؤولين عنها وعدم إفلاتهم من العقاب.

كما جددت مذكرات وزارة الخارجية، التأكيد على التزام اليمن بأخلاقيات الحرب وبالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني أثناء ممارسته لحقه المشروع في الدفاع عن النفس، وأنه مستمر في تثبيت معادلة "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد" حتى إنهاء العدوان والحصار المفروض عليه من قبل النظام السعودي.