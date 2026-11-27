احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 نوفمبر 2026 11:26 مساءً - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عودة حركة مسير القطارات على خط نجع حمادي – الأقصر بالسرعة المقررة، عقب انتهاء العناصر الفنية والهندسية من أعمال رفع العربة التي خرجت عن القضبان بالقطار رقم (935) مكيف (الأقصر / الإسكندرية)، واستعادة جاهزية السكة بنطاق حوش محطة أولاد عمرو في المنطقة بين نجع حمادي وقنا.

وأكدت الهيئة انتظام حركة التشغيل على امتداد خط (القاهرة / السد العالي) في الاتجاهين وفقًا لمعدلات التشغيل الطبيعية.

وجددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعتذارها للسادة جمهور الركاب عن التأخيرات التي طرأت على حركة القطارات نتيجة هذا العارض مثمنةً تفهمهم وتعاونهم.