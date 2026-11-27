احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 نوفمبر 2026 09:29 مساءً - في إطار متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لجهود الوزارات والجهات المعنية لتبسيط الإجراءات وتيسيرها على المضارين من حادث الحريق بأعلى الدائري بمنطقة الوراق بالجيزة، الأليم، تم التنسيق مع وزارة العدل، لتسريع إنهاء إجراءات تحقيق مادة الوفاة (استخراج الإعلام الشرعي) لأسر الضحايا، وذلك من خلال استقبال أهلية المتوفين بمقر محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، صباح غدٍ، مع تخصيص دائرة لإنهاء هذه الإجراءات.

وستتولى المحكمة استخراج المستندات اللازمة كافة، والقيام بكل ما يلزم لإنهاء إجراءات تحقيق مادة الوفاة واستخراج الإعلام الشرعي في أسرع وقت ممكن، حيث يجري حاليًا التواصل مع أهلية المتوفين لإخطارهم بذلك والتوجه إلى المحكمة غدًا لاستكمال الإجراءات.