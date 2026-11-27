احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 نوفمبر 2026 08:21 مساءً - شيّع أهالي منطقة بهتيم بمدينة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، في مشهد جنائزي مهيب، جثمان السائق حسين إبراهيم، قائد سيارة النقل الثقيل «التريلا» التي تعرضت لحادث حريق أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وسط حالة من الحزن والانهيار بين أفراد أسرته وأقاربه وجيرانه.

هتافات ودموع في لحظات الوداع

وردد المشيعون هتافات «لا إله إلا الله» أثناء خروج الجثمان وتشييعه إلى مثواه الأخير، فيما غلبت الدموع وجوه ذويه الذين لم يتمالكوا أنفسهم من شدة التأثر بفراقه، في لحظات وداع قاسية اختلطت فيها مشاعر الصدمة بالألم.

تضامن الأهالي ومواساة الأسرة

وحرص عدد كبير من أهالي بهتيم على المشاركة في الجنازة ومساندة أسرة الفقيد في مصابها الأليم، وسط دعوات صادقة له بالرحمة والمغفرة، وأن يتغمده الله بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

كواليس الحادث المأساوي

وكان السائق حسين إبراهيم قد لقي مصرعه جراء الحادث المأساوي الذي وقع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، إثر اشتعال النيران في سيارة نقل ثقيل محملة بمواد بترولية، وامتداد ألسنة اللهب إلى عدد من المركبات المجاورة، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

حزن يخيم على بهتيم

وخيمت حالة من الحزن العميق على أهالي المنطقة عقب رحيل أحد أبنائها في هذا الحادث الأليم؛ إذ تحولت مراسم التشييع إلى مشهد إنساني مؤلم عكس حجم الفاجعة التي عاشتها الأسرة منذ تلقيها نبأ الحادث وحتى لحظة الوداع الأخير، وسط دعوات بأن يحفظ الله الجميع من حوادث الطرق ومآسيها.