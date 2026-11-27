احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 نوفمبر 2026 07:25 مساءً - شهد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى للمنطقة المركزية العسكرية ومختلف الأسلحة التخصصية بالقوات المسلحة، والذى إستمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة ، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة .

بدأت المرحلة الرئيسية بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع ، وناقش القائد العام للقوات المسلحة عدداً من القادة والضباط فى أسلوب تنفيذ مهامهم ، وكيفية إتخاذ القرار الأمثل لمجابهة كافة المواقف المفاجئة أثناء إدارة العمليات ، مشيداً بالمستوى المتميز الذى وصلت إليه العناصر المنفذة من مختلف التخصصات .

كما إلتقى الفريق أشرف سالم زاهر بعدد من مقاتلى قوات الدفاع الجوى ونقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعتزازه بالجهود التى يبذلونها فى تأمين الأهداف الحيوية للدولة ، مؤكداً على أن القوات المسلحة تضع نصب أعينها الإرتقاء بالقدرات القتالية والفنية لكافة الأسلحة والتخصصات لحماية الأمن القومى المصرى على مختلف الإتجاهات الإستراتيجية خاصة فى ظل المتغيرات الكبيرة والأحداث المتلاحقة التى يمر بها العالم ، مشيراً إلى أهمية الإستمرار فى تطوير برامج التأهيل والتدريب على مجابهة التهديدات الحديثة والأسلحة الذكية بمختلف أنواعها ليظل رجال القوات المسلحة فى أعلى درجات الإستعداد والجاهزية للزود عن تراب مصر المقدس .

وفى سياق متصل شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل المشروع التى تضمنت عرض القرارات وإجراءات تنظيم التعاون المنفذة من مختلف التخصصات , كما ناقش عدداً المشاركين بالمشروع فى الإجراءات التى تم تنفيذها للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم أثناء سير العمليات .