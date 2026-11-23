احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 نوفمبر 2026 11:25 مساءً - حسم فريق بيراميدز النصف الأول من مواجهته أمام الأهلي بالتقدم بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين حالياً على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف التقدم للفريق السماوي عن طريق كريم حافظ في الدقيقة 32، بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء نتيجة لمس الكرة يد ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، ليسددها حافظ بنجاح على يسار الحارس مصطفى شوبير، معلناً تقدم بيراميدز مع نهاية الشوط الأول.



تشكيل الأهلي أمام بيراميدز



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: توفيق محمد، أشرف داري، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، عمر الساعي.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو، بنجديدة.

بدلاء الأهلي: محمد الشناوي، ياسين مرعي، طاهر محمد طاهر، أحمد رضا، منصف بقرار، حسين الشحات، علي محمود، إمام عاشور، كريم فؤاد.



تشكيل بيراميدز أمام الأهلي



حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، أحمد سامي، محمود مرعي، كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين، وليد الكرتي، ناصر ماهر، مصطفى فتحي، عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: مصطفى زيكو.

بدلاء بيراميدز: زياد هيثم، إياد العسقلاني، محمود صابر، أحمد عاطف قطة، أحمد عبد القادر، محمود زلاكة، حامد حمدان، عودة فاخوري، يوسف أوباما.