احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 نوفمبر 2026 10:33 مساءً -

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعلي فالح الزيدي، رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيقة، ، بعد قليل، مراسم توقيع عددٍ من الوثائق في عدة مجالات تدعم تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، ويعقب ذلك حضور منتدى لرجال الأعمال من الجانبين؛ لاستعراض الفرص التجارية والاستثمارية لديهما.

وترأس، رئيسا وزراء مصر والعراق اجتماع الدورة الرابعة للجنة العليا المُشتركة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.