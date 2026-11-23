احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 نوفمبر 2026 10:33 مساءً -

عقد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج محافظ مصر لدي البنك الدولي، يوم الاثنين ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٦، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً مع وفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، برئاسة السيدة آنا بيردي، مديرة العمليات بالبنك، والسيد عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحضور د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس

خالد هاشم، وزير الصناعة، ود. أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، و د. ياسر صبحي، نائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي وتنسيق جهود التعاون المشترك في إطار الشراكة الإستراتيجية للفترة ٢٠٢٧–٢٠٣٠، بما يضمن توجيه وحشد التمويلات التنموية لتتماشى مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية.

وثمن وزير الخارجية التوصل إلى اتفاق مع البنك بشأن تمويل المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية، ومعرباً عن التطلع إلى استكمال التعاون من خلال الإعداد للمرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج، بما يدعم جهود تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص.

كما استعرض الوزير عبد العاطي الاستعدادات الجارية لإطلاق المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي، بهدف تعزيز حوكمة وإدارة التمويلات التنموية، وتوحيد متابعة المشروعات ومعدلات تنفيذها وموقف السحب من التمويلات. كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع إلى تعزيز التعاون مع البنك الدولي في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية ومواجهة تحديات ندرة المياه.

ومن جانبها، أشادت مديرة العمليات بالبنك بأداء الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في ضوء ما يتمتع به من تنوع، وما تم بناؤه من احتياطيات وهوامش أمان اقتصادية، فضلاً عن التطور الملحوظ في بيئة الاستثمار، مشيرة إلى النظرة الإيجابية للبنك الدولي بشأن آفاق الاقتصاد المصري ومؤشرات التحسن على مستوى الاقتصاد الكلي. كما أعربت عن تقديرها لجهود الدولة في التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية والإسكان، وتعزيز فرص العمل بالقطاع الخاص.

وأشار وزير الصحة إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، ودورها في دعم جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن مشروع التعاون الحالي يسير وفق الجدول الزمني المحدد، وأوضح أن أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة تركز على تطوير البنية التحتية الصحية، والارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، والتحول الرقمي، وتنمية الموارد البشرية، ودعم التصنيع المحلي للمستلزمات والمنتجات الصحية، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

ومن جانبه، استعرض وزير الصناعة جهود الدولة لتطوير البنية التحتية بما يعزز تنافسية مصر ومقوماتها كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتصنيع، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي لدعم التنمية الصناعية، وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.

كما استعرض وزير التخطيط تطور التعاون القائم مع البنك بشأن إنشاء آلية ضمان تمويل البنية التحتية، مؤكداً أهميتها في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.