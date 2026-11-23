احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 نوفمبر 2026 10:33 مساءً -

تواصل تركيا جهودها الإنسانية لدعم الأسر الفلسطينية المتضررة من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والموجودة حاليًا في مصر، من خلال تقديم مساعدات نقدية ومواد غذائية ومستلزمات إغاثية، تستهدف 500 أسرة غزية من الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار أنشطة وقف الديانة التركي.

وفي هذا السياق، نظمت سفارة جمهورية تركيا بالقاهرة برنامجًا للمساعدات الإنسانية، استضافه مقر إقامة السفير التركي، بحضور السفير صالح موطلو شن، ومسؤولين من وقف الديانة التركي، إلى جانب عدد كبير من الصحفيين، حيث جرى تقديم دعم نقدي إلى 500 أسرة فلسطينية تقيم في مناطق مختلفة من مصر.

وشهد البرنامج مشاركة أسر تضم أشخاصًا من ذوي الإعاقة وكبار السن ومصابي الحرب، إلى جانب عائلات وأفراد عانوا أشكالًا مختلفة من المعاناة جراء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

ولم تقتصر المساعدات التي يقدمها وقف الديانة التركي على الدعم النقدي، إذ جرى تجهيز لحوم معلبة وطرود إغاثية متنوعة لتوزيعها على الأسر المستفيدة، فضلًا عن تقديم وجبات ضيافة خلال الفعالية، في إطار جهود دعم الفلسطينيين والتخفيف من الأعباء المعيشية التي يواجهونها.

السفير التركي: نعمل على تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة

وخلال كلمته، أكد السفير التركي لدى القاهرة، صالح موطلو شن، تقديره لموقف مصر من أزمة غزة واستضافتها لآلاف المصابين ، وشدد على عزم بلاده مواصلة جهودها الرامية إلى تخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والعمل على ضمان أمن الشعب الفلسطيني، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإرساء سلام دائم في المنطقة على أساس حل الدولتين.

وأوضح السفير أن السفارة التركية بالقاهرة نجحت مؤخرًا، بالتعاون مع الخطوط الجوية التركية، في نقل 11 مريضًا من قطاع غزة، برفقة 11 مرافقًا، إلى مدينة أضنة التركية، لتلقي العلاج في مستشفيات تابعة لوزارة الصحة التركية.

تركيا مستعدة لإرسال آلاف البيوت المتنقلة إلى غزة عبر مصر

وأشار السفير صالح موطلو شن إلى ما ذكره وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بشأن منع إسرائيل دخول البيوت المتنقلة «الكرافانات» إلى قطاع غزة، مؤكدًا أنه في حال إزالة هذا العائق، تستطيع تركيا إرسال آلاف البيوت المتنقلة إلى القطاع عبر مصر، وبالتعاون مع السلطات المصرية.

وتأتي هذه التحركات في إطار استمرار الجهود التركية لتقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين المتضررين من الحرب في غزة، سواء من خلال مساعدة الأسر الموجودة في مصر أو دعم الاحتياجات الإنسانية والإغاثية داخل القطاع.