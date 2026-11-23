احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 نوفمبر 2026 11:25 مساءً - شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعلى فالح الزيدي، رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عدد من الوثائق في عدة مجالات وقطاعات تمثل اهتماما مشتركا، ومن شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك عقب ترأسهما أعمال الدورة الرابعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.

وتم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الدواء والمستحضرات الطبية بين هيئة الدواء المصرية، ووزارة الصحة العراقية، حيث وقع مذكرة التفاهم كل من: الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور/ مصطفى نزار جمعة، وزير التجارة بجمهورية العراق، كما تم توقيع اتفاقية بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من دفع الضرائب وتجنبها، وذلك بين حكومتي مصر والعراق، ووقع الاتفاقية كل من: الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور/ فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي.

كما وقع كل من: الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور/ مصطفى نزار جمعة، وزير التجارة بجمهورية العراق، مجموعة من وثائق التعاون، شملت: مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتليفزيوني بين الهيئة الوطنية للإعلام في جمهورية مصر العربية، وهيئة شبكة الإعلام العراقي بجمهورية العراق، ومذكرة تفاهم بين جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بجمهورية مصر العربية، ووزارة الزراعة بجمهورية العراق للتعاون في مجال تنمية الثروة السمكية، ومذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، والهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بجمهورية العراق للتعاون في مجال الرقابة النووية والإشعاعية.

كما وقع الوزيران أيضا ملحقاً لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الشباب والرياضة بالبلدين في مجال الرياضة، وكذا ملحق لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الشباب والرياضة بالبلدين في مجال الشباب، وكذا مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في جمهورية مصر العربية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية ممثلة في هيئة البحث العلمي، وذلك للتعاون وتبادل الخبرات العلمية والبحثية في مجالات متعددة، بالإضافة إلى توقيع برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم بين معهد التخطيط القومي بجمهورية مصر العربية، ووزارة التخطيط بجمهورية العراق، ومذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بجمهورية مصر العربية، ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة بجمهورية العراق، ممثلة المركز الوطني للمختبرات الإنشائية.

واختتمت المراسم بتوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعلى فالح الزيدي، رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق، على محضر اجتماعات الدورة الرابعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.