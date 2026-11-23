بعد هبوط حاد.. الذهب يتعافى
ارتفعت أسعار الذهب في بداية المعاملات الآسيوية اليوم، متعافية من أدنى مستوى لها في 14 شهرًا الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ يترقب المستثمرون تقريرًا مهمًّا عن التضخّم في الولايات المتحدة قد يقدم مؤشرات حول الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بشأن السياسة النقدية.
وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمائة إلى 3576.10 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد أن سجل يوم الجمعة الماضي أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2025 بينما انخفض سعر الذهب بنحو تسعة بالمائة الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ شهر مارس.
وزادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 1.7 بالمائة إلى 3576.20 دولار.
وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا، مما يقلل من جاذبيته للمستثمرين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.3 بالمائة إلى 42.11 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.4 بالمائة إلى 1316.97 دولار، وزاد البلاديوم 1.3 بالمائة إلى 904.15 دولار.
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