احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 نوفمبر 2026 10:33 مساءً - قال المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب "المصريين"، تعليقا على ما أورده الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في مذكراته الرئاسية الجديدة، والتي كشف فيها عن رفض مصر القاطع لفتح حدودها أمام مخطط تهجير الفلسطينيين قسرًا من قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الاعترافات تمثل شهادة دولية وتاريخية تضاف إلى سجل المواقف المصرية المشرفة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية الأمن القومي المصري وتصفية القضية الفلسطينية.

وقال "أبو العطا"، في بيان، إن ما كشف عنه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن حول إدراك القاهرة منذ اللحظة الأولى لخطورة تمرير مخطط اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم، يعكس الرؤية الاستراتيجية الثاقبة للقيادة السياسية المصرية التي تعاملت مع الأزمة بحسم ووضوح، ورفضت كافة الضغوط والإغراءات الدولية لتمرير هذا المخطط، إدراكًا منها بأن تهجير سكان القطاع يعني نهاية القضية الفلسطينية للأبد وتحويل سيناء إلى ساحة صراع بديلة.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن رفض مصر للتهجير القسري لم يكن تخليًا عن الأشقاء الفلسطينيين، بل كان دفاعًا عن حقهم في البقاء على أرضهم، مشيرًا إلى أن القاهرة لم تدخر جهدًا في فتح معبر رفح لإدخال آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والطبية واستقبال المصابين، بالتوازي مع تحركاتها الدبلوماسية المكثفة لوقف إطلاق النار، وهو الدور الذي أقر به العالم أجمع باعتباره ركيزة الاستقرار الوحيدة في المنطقة.

وفيما يتعلق بدفاع الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عن دعمه العسكري لإسرائيل وتحذيره المتأخر لها من فقدان المساندة الأمريكية حال استمرار رفضها لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، أكد المستشار حسين أبو العطا، أن هذا التحذير يؤكد صحة الرؤية المصرية التي حذرت مرارًا من أن استمرار سياسات القوة وتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لن يجلب أمنًا أو استقرارًا لإسرائيل أو للمنطقة.

وشدد على أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا على أن التاريخ سيظل شاهدًا على أن الدولة المصرية، قيادةً وشعبًا وجيشًا، كانت حائط الصد المنيع الذي تحطمت عليه كافة محاولات تصفية القضية الفلسطينية.