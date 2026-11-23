طقس اليمن شديد البرودة.. احذروا
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً بارداً إلى شديد البرودة في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أن يكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة أثناء الليل والصباح الباكر، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 2 ـ 4 درجات مئوية في محافظات ذمار، وعمران، وصنعاء، والبيضاء وصعدة.
في حين قد يكون الطقس بارداً إجمالاَ خلال الليل والصباح الباكر في مرتفعات محافظات إب، والضالع، ولحج وأبين، وشبوة، وحضرموت، ومأرب والجوف، والمحويت وحجة، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 07 - 10 درجات مئوية.
وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية من الطقس البارد إلى شديد البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.
كما حذر المزارعين من درجات الحرارة المنخفضة حفاظا على محاصيلهم الزراعية.
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