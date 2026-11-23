ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 74746ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 74746 شهيدًا و176234 مصابًا، وفق ما أعلنت عنه السلطات الصحية الفلسطينية، اليوم.

وأفادت السلطات في بيان، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 4 شهداء و7 مصابين.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، قد ارتفع إلى 1679، والمصابين إلى 6100، إضافة إلى انتشال 851 شهيدًا.

ولفتت السلطات الصحية الفلسطينية إلى وجود العديد من الضحايا تحت الأنقاض، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم وانتشالهم.