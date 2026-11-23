إعــلان عـاجـل من شركة الغاز في صنعاءأعلنت الشركة اليمنية للغاز، خروج مبناها الرئيسي بالعاصمة صنعاء عن الخدمة، إثر تعرضه لأضرار جسيمة جراء الغارات التي شنها طيران العدو السعودي على الأعيان المدنية المجاورة للمبنى، وما نجم عنها من أضرار طالت المبنى ومرافقه ومنظوماته التشغيلية والتقنية.

وأوضح مصدر مسؤول بالشركة أن الأضرار شملت المكونات الأساسية للبنية التحتية للمبنى، وفي مقدمتها المنظومة الكهربائية، وخطوط الشبكة الداخلية الرئيسية، والمنظومة الشمسية، وأنظمة التشغيل والخدمات، فضلاً عن الأضرار البالغة التي لحقت بالسيرفرات والأنظمة المعلوماتية التي تعتمد عليها الشركة في إدارة أعمالها اليومية.

وأشار إلى أن هذه الأضرار أدت إلى توقف العمل الإداري والخدمي بالمبنى، وتعطل الأنظمة الإلكترونية المرتبطة بتقديم الخدمات للوكلاء والمواطنين، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على سير العمل والخدمات المرتبطة بنشاط الشركة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة وتنظيم منظومة تموين وتوزيع مادة الغاز البترولي المسال في الجمهورية.

وأدان المصدر بأشد العبارات استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الخدمية.. مؤكداً أن الاعتداء على المؤسسات العامة والبنية التحتية المدنية يمثل استهدافاً مباشراً لمقدرات الشعب اليمني ومصالحه الحيوية، وانتهاكاً للقواعد والمبادئ المقررة في القانون الدولي الإنساني التي تكفل حماية الأعيان المدنية والمنشآت ذات الطابع الخدمي.

ولفت إلى أن قطاع النفط والغاز والطاقة يمثل أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بصورة مباشرة بحياة المواطنين واستقرار الخدمات الأساسية، وأن استهداف منشآته ومرافقه لا تقتصر آثاره على الخسائر المادية، بل تمتد لتطال قدرة المؤسسات الوطنية على أداء مهامها والوفاء بالتزاماتها الخدمية والاقتصادية تجاه المجتمع.

وحمل المصدر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية مسؤولية استمرار صمتها إزاء استهداف المنشآت المدنية والخدمية في اليمن.. داعياً إلى اتخاذ مواقف واضحة ومسؤولة، والاضطلاع بواجباتها القانونية والإنسانية في حماية البنية التحتية المدنية، والعمل على وقف الاعتداءات التي تطالها.

وجدد المصدر الدعوة لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة لتوثيق الأضرار والخسائر الناجمة عن هذه الاعتداءات، وتحديد المسؤوليات القانونية عنها، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من المساءلة.. مؤكداً أن استهداف المؤسسات الخدمية لن يقتصر أثره على منشآتها والعاملين فيها، بل يمتد إلى مصالح ملايين المواطنين وحقوقهم في الحصول على الخدمات الأساسية.