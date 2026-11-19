احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 نوفمبر 2026 12:37 مساءً - أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات أدرك برؤيته الاستراتيجية أن تحقيق السلام الشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط لن يكتمل إلا من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأشار وزير الخارجية، خلال مراسم تكريم اسم الرئيس الراحل أنور السادات بالكونجرس الأمريكى إلى أن الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية ترتكز على قناعة راسخة بأن استقرار المنطقة وأمنها يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، مؤكداً أن رؤية الرئيس السادات للسلام لم تكن مقتصرة على اتفاقيات ثنائية فحسب، بل انطلقت من منظور إقليمي يضع تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في صدارة أولويات الأمن والاستقرار الإقليمي.