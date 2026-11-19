احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 نوفمبر 2026 12:37 مساءً - أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات أدرك برؤيته الاستراتيجية أن تحقيق السلام الشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط لن يكتمل إلا من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وأشار وزير الخارجية، خلال مراسم تكريم اسم الرئيس الراحل أنور السادات بالكونجرس الأمريكى إلى أن الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية ترتكز على قناعة راسخة بأن استقرار المنطقة وأمنها يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، مؤكداً أن رؤية الرئيس السادات للسلام لم تكن مقتصرة على اتفاقيات ثنائية فحسب، بل انطلقت من منظور إقليمي يضع تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في صدارة أولويات الأمن والاستقرار الإقليمي.
وجدد الوزير التأكيد على استمرار الدور المصري التاريخي والمحوري في دعم جهود التسوية السلمية، والعمل مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لإحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
وتعود قصة تكريم اسم الرئيس الراحل أنور السادات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الولاية الرئاسية الأولي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، حيث وقع في ديسمبر 2018 أمر تنفيذي في هذا الشأن لتكريم السادات في ذكري مرور مائة عام علي ميلاده ، وهو ما فتح الباب أمام تكريم الكونجرس اليوم الأربعاء.السفارة الأمريكية تعلق علي التكريم .. ماذا قال سيلفرمان عن بطل الحرب والسلام؟
وصباح اليوم ، احتفت السفارة الأمريكية لدي القاهرة ، حيث نشر حسابها علي مواقع التواصل لقاءً جمع بين القائم بأعمال السفارة روبرت سيلفرمان، ونجل الرئيس الراحل جمال أنور السادات ، حيث أعرب المسئول الأمريكي عن امتنانه بتلك الخطوة لتخليد ذكري السادات الذي وصفه بـ"مؤسس العلاقات المصرية ـ الأمريكية".
ترامب يوقع قانونا لتكريم الرئيس الراحل أنور السادات
وكان الكونجرس الأمريكى مرر الصيف الماضى مشروع هذا القانون الذى يمنح السادات ميدالية الكونجرس الذهبية بعد وفاته، اعترافا بإنجازاته وإسهاماته من أجل السلام فى الشرق الأوسط.
وتحل الذكرى المئوية لمولد الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى 25 ديسمبر المقبل.
وحصل السادات على جائزة نوبل للسلام لعام 1978 مناصفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق مناحم بيجين بعد التوصل لاتفاق السلام بين البلدين فى العام ذاته.