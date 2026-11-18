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يضرب الشعب بخماسية

حقق فريق أهلي صنعاء انتصاراً عريضاً على ضيفه شعب صنعاء بنتيجة 5-0، في المواجهة الودية التي جمعتهما اليوم على ملعب النادي الأهلي، ضمن استعدادات الفريقين للاستحقاقات الكروية القادمة. الأهلي يضرب الشعب بخماسيةحقق فريق أهلي صنعاء انتصاراً عريضاً على ضيفه شعب صنعاء بنتيجة 5-0، في المواجهة الودية التي جمعتهما اليوم على ملعب النادي الأهلي، ضمن استعدادات الفريقين للاستحقاقات الكروية القادمة. أنهى الإمبراطور الشوط الأول متقدماً بأربعة أهداف دون رد، سجلها زكريا طفطوف (الأول والثالث) وعدنان الشريف وعبدالعزيز الجماعي. وفي الشوط الثاني واصل لاعبو المدرب علي النونو سيطرتهم المطلقة على الملعب، حيث تمكن البديل خالد الشيبه من تسجيل الهدف الخامس بعدما تابع عرضية متقنة من أمجد الراضي وأودع الكرة الشباك، لينتهي اللقاء بتفوق أهلاوي أداء ونتيجة.

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