احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 نوفمبر 2026 12:37 مساءً - أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى أن تحقيق السلام الدائم والشامل في المنطقة يتطلب وجود أفق سياسي واضح ومستدام قائم على أساس حل الدولتين، مشدداً في الوقت ذاته على أنه لا يمكن بناء أي سلام حقيقي على النزوح القسري للشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته.
جاءت هذه التصريحات خلال كلمة ألقاها الوزير في مراسم تكريم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث أعرب عن اعتزاز بلاده بهذا التكريم الدولي، مؤكداً أن مصر تستقبل الجائزة بفخر شديد تقديراً لمسيرة الرئيس السادات التاريخية ورؤيته الاستراتيجية في إرساء دعائم السلام.
وجدد وزير الخارجية التأكيد على ثوابت الموقف المصري الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات تستهدف تهجيره من أرضه، مشيراً إلى أن الاستقرار الإقليمي يظل مرهوناً بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
وأشار عبد العاطى إلى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات أدرك برؤيته الاستراتيجية أن تحقيق السلام الشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط لن يكتمل إلا من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وتعود قصة تكريم اسم الرئيس الراحل أنور السادات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الولاية الرئاسية الأولي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، حيث وقع في ديسمبر 2018 أمر تنفيذي في هذا الشأن لتكريم السادات في ذكري مرور مائة عام علي ميلاده ، وهو ما فتح الباب أمام تكريم الكونجرس اليوم الأربعاء.
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وصباح اليوم ، احتفت السفارة الأمريكية لدي القاهرة ، حيث نشر حسابها علي مواقع التواصل لقاءً جمع بين القائم بأعمال السفارة روبرت سيلفرمان، ونجل الرئيس الراحل جمال أنور السادات ، حيث أعرب المسئول الأمريكي عن امتنانه بتلك الخطوة لتخليد ذكري السادات الذي وصفه بـ"مؤسس العلاقات المصرية ـ الأمريكية".أقرأ أيضاً..
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وكان الكونجرس الأمريكى مرر الصيف الماضى مشروع هذا القانون الذى يمنح السادات ميدالية الكونجرس الذهبية بعد وفاته، اعترافا بإنجازاته وإسهاماته من أجل السلام فى الشرق الأوسط.
وتحل الذكرى المئوية لمولد الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى 25 ديسمبر المقبل.
وحصل السادات على جائزة نوبل للسلام لعام 1978 مناصفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق مناحم بيجين بعد التوصل لاتفاق السلام بين البلدين فى العام ذاته.