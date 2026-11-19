احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 نوفمبر 2026 12:37 مساءً - أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى أن تحقيق السلام الدائم والشامل في المنطقة يتطلب وجود أفق سياسي واضح ومستدام قائم على أساس حل الدولتين، مشدداً في الوقت ذاته على أنه لا يمكن بناء أي سلام حقيقي على النزوح القسري للشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته.

جاءت هذه التصريحات خلال كلمة ألقاها الوزير في مراسم تكريم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث أعرب عن اعتزاز بلاده بهذا التكريم الدولي، مؤكداً أن مصر تستقبل الجائزة بفخر شديد تقديراً لمسيرة الرئيس السادات التاريخية ورؤيته الاستراتيجية في إرساء دعائم السلام.