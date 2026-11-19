احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 نوفمبر 2026 12:37 مساءً - التقى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطى، مع رئيس مجلس النواب الأمريكى النائب مايك جونسون، وذلك خلال زيارته إلى واشنطن، حيث أكد الوزير أهمية مواصلة دعم الشراكة بين البلدين والتى تعد ركيزة أساسية فى منظومة دعم الاستقرار على الصعيدين الإقليمى والدولى.

بدر عبد العاطى يشيد بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي بأن الوزير عبد العاطي أشاد في مستهل اللقاء بخصوصية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وبالدور الإيجابي الذي يلعبه مجلس النواب الأمريكي في دفع وتعزيز تلك العلاقات بالشكل الذي يلبي المصالح المشتركة بين البلدين، معرباً عن تقديره لرئيس مجلس النواب لرعايته مراسم تكريم الرئيس الراحل أنور السادات بالميدالية الذهبية للكونجرس، وحرصه على إقامة المراسم خلال فترة رئاسته للمجلس.

من جانبه، أشار رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى أن ميدالية الكونجرس الذهبية تعد التكريم المدني الأرفع تقديراً للرئيس السادات ودور مصر، مشيداً بجهود مصر المتواصلة لتعزيز السلام واحتواء الأزمات بالمنطقة .

وأكد مايك جونسون أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وما تمثله مصر من شريك رئيسي في دعم المصالح المشتركة والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي رؤية مصر إزاء مختلف الملفات والقضايا الإقليمية والدولية الهامة، ومن بينها دعم مصر لخطة السلام للرئيس الأمريكي ترامب بشأن غزة وتنفيذ مرحلتها الثانية، وأهمية استكمال الانسحاب الإسرائيلي وإدخال المساعدات الإنسانية، فضلاً عن ضرورة تسوية الأزمة مع إيران عبر المسار السياسي والتفاوض، للحيلولة دون تعريض المنطقة لمزيد من المخاطر والتهديدات.

كما أكد ضرورة الالتزام بحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لما لذلك من أهمية بالغة على سلاسل الإمداد الدولية والاقتصاد العالمي.