احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 11:21 مساءً - ضرب عطل تقني مفاجئ عددًا من خدمات شركة آبل، ما تسبب في تعذر وصول بعض المستخدمين إلى خدماتها الإلكترونية الأساسية، وعلى رأسها خدمة التخزين السحابي iCloud ومتجر التطبيقات App Store وخدمة الدفع الإلكتروني Apple Pay، وسط حالة من الارتباك بين المستخدمين.
وبدأت بلاغات المستخدمين بشأن وجود مشكلات في خدمات آبل في الارتفاع خلال ساعات صباح الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، إذ رصد موقع Downdetector المتخصص في متابعة أعطال الخدمات الإلكترونية، ظهور شكاوى محدودة في البداية عند نحو الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، قبل أن تتصاعد البلاغات إلى الآلاف بحلول الساعة 12:29 ظهرًا.
وأظهرت صفحة حالة النظام الرسمية لشركة آبل وجود عدة مشكلات متزامنة في خدماتها، من بينها صعوبة تسجيل الدخول إلى حسابات iCloud، حيث أشارت الشركة إلى أن الخدمة قد تكون بطيئة أو غير متاحة لبعض المستخدمين، إلى جانب توقف مؤقت لخدمة AppleCare على الأجهزة.
كما شملت المشكلات متجر التطبيقات Apple App Store وخدمة Apple Music، بينما أبلغ مستخدمون عن صعوبات في استخدام Apple Pay وتفعيل بعض الأجهزة الجديدة، وهو ما يشير إلى أن تأثير العطل امتد إلى أكثر من خدمة داخل منظومة آبل.
ونشر عدد من المستخدمين شكاوى بشأن عدم قدرتهم على تسجيل الدخول إلى حسابات آبل من مختلف أجهزتهم، الأمر الذي أثار تساؤلات حول حجم التأثير الفعلي للعطل والمدة التي ستحتاجها الشركة لإعادة الخدمات إلى طبيعتها.
ولم تصدر آبل، وقت نشر التقرير، توضيحًا رسميًا بشأن السبب الرئيسي وراء هذا الانقطاع أو الموعد المتوقع لحل جميع المشكلات، كما لم تتضح بعد النطاقات الجغرافية الكاملة للمستخدمين المتضررين.
ويأتي هذا الاضطراب بعد أيام قليلة من عطل واسع ضرب خدمات مايكروسوفت في 12 نوفمبر الجاري، وتسبب في توقف عدد من تطبيقاتها الأساسية، بينها Outlook وTeams، لساعات طويلة، قبل أن تتمكن الشركة من استعادة الخدمات صباح اليوم التالي، مرجعة السبب إلى خلل برمجي قديم.
وتسلط هذه الأعطال المتتالية الضوء على مدى اعتماد المستخدمين على الخدمات السحابية والأنظمة الرقمية للشركات الكبرى، وكيف يمكن لعطل تقني واحد أن يؤثر في مجموعة واسعة من الخدمات التي يعتمد عليها ملايين الأشخاص يوميًا.