احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 11:21 مساءً - ضرب عطل تقني مفاجئ عددًا من خدمات شركة آبل، ما تسبب في تعذر وصول بعض المستخدمين إلى خدماتها الإلكترونية الأساسية، وعلى رأسها خدمة التخزين السحابي iCloud ومتجر التطبيقات App Store وخدمة الدفع الإلكتروني Apple Pay، وسط حالة من الارتباك بين المستخدمين.

وبدأت بلاغات المستخدمين بشأن وجود مشكلات في خدمات آبل في الارتفاع خلال ساعات صباح الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، إذ رصد موقع Downdetector المتخصص في متابعة أعطال الخدمات الإلكترونية، ظهور شكاوى محدودة في البداية عند نحو الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، قبل أن تتصاعد البلاغات إلى الآلاف بحلول الساعة 12:29 ظهرًا.