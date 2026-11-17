احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 12:29 مساءً - استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم ك ألويس زوينجي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، على هامش انعقاد الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مصر، والذي يُعقد في القاهرة يومي ١٦ و١٧ نوفمبر ٢٠٢٦، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومن جانب المنتدى، مارون كيروز المدير التنفيذي للمنتدى، وحسن أبو العينين نائب مدير الشرق الأوسط.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن فخامة الرئيس رحب بزيارة زوينجي ووفد المنتدى إلى مصر، مثمنًا التعاون المثمر مع المنتدى الاقتصادي العالمي منذ سنوات، ومعربًا عن تقديره لجهود المنتدى في تنظيم الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى حول مصر، خاصة في ظل ما يمثله من فرصة للتواصل بين المسئولين المصريين، وممثلي القطاع الخاص المصري، وممثلي كبريات الشركات العالمية وتعريفهم بتطورات الاقتصاد المصري، وكذلك الفرص والمزايا الاستثمارية المتاحة في مصر، بالإضافة إلى دور مصر الاقتصادي إقليميًا في إطار جهودها لأن تصبح مركزاً إقليميًا للتجارة واللوجستيات والطاقة.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن فخامة الرئيس أكد أهمية أن يمثل الاجتماع نقطة انطلاق نحو تكثيف التعاون مع الشركات الحاضرة في الاجتماع، لا سيما مع حرص الدولة المصرية على تذليل أي عقبات أمام عمل القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي. وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والاقتصاد الأخضر، وتمويل التنمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي أكد تقديره لزيارة مصر ولقاء فخامة الرئيس، مشيدًا بالتعاون البناء بين الحكومة المصرية وإدارة المنتدى، ومجددًا تقدير المنتدى لمشاركة فخامة الرئيس في جلسات المنتدى في يناير ٢٠٢٦ في دافوس. وذكر أن انعقاد الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى حول مصر في القاهرة جاء في ظل مكانة مصر الإقليمية والدولية، وتقديرًا للعلاقات القائمة بين الحكومة المصرية والمنتدى. كما أعرب السيد زوينجي عن التطلع لتعميق التنسيق مع مصر حول التطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية، وبحث فرص دفع التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار، مشيدًا في هذا السياق بالجهود التي بذلتها مصر من أجل الإصلاح الاقتصادي والمالي، ومشيرًا إلى امتلاك مصر المقومات التي تؤهلها لتحقيق المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة.