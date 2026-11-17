التعادل يحرم منتخب اليمن من حسم التأهل
فوت منتخب اليمن للناشئين فرصة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً لكرة القدم، بتعادله السلبي مع قيرغيزستان، مساء اليوم، على ملعب دولين أومورزاكوف، ضمن منافسات المجموعة السادسة من التصفيات.
ورفع الأحمر الصغير، رصيده إلى 7 نقاط، متصدراً المجموعة، فيما تأجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائيات المقررة في أوزبكستان إلى المباراة الأخيرة التي تجمع قيرغيزستان ومنغوليا.
وينتظر منتخب الناشئين، نتيجة المباراة الأخيرة بين قيرغيزستان ومنغوليا لتحديد هوية المتأهل عن المجموعة إلى النهائيات الآسيوية حيث يحتاج منتخب قيرغيزستان للفوز بأكثر من أربعة أهداف من أجل التأهل.
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