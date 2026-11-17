أسهم أوروبا تنخفض
انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في بداية تداولاتها اليوم متراجعة عن المستويات القياسية المرتفعة التي لامستها الأسبوع الماضي، في ظل تعرض قطاع التكنولوجيا لضغوط بعد أن شددت الولايات المتحدة القيود على مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين ما أدى إلى تزايد الإحجام عن المخاطرة.
وتراجع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.64 بالمائة إلى 658.07 نقطة، مع تراجع جميع الأسواق الإقليمية الرئيسة.
وأغلقت وول ستريت على انخفاض حاد أمس وتراجعت الأسواق الآسيوية بعدما قالت الولايات المتحدة إنها ستفرض قيودا لمنع وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تنتجها شركات مثل إنفيديا.
وتترقب الأسواق أيضا الطرح العام الأولي لأسهم شركة أنثروبيك لأبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع.
وانخفضت أسهم الشركات الأوروبية المرتبطة بالرقائق الإلكترونية، من بينها سهم إنفنيون الذي تراجع 0.5 بالمائة وسهم إيه.إس.إم.إل الذي نزل 1.32 بالمائة وهوى سهم دويتشه بنك 5.04 بالمئة.
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