"إصابات مباشرة وحرائق كبيرة".. بــيــان عــاجــل مــن صـنـعــاء
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين في العمق السعودي.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه، أن القوات المسلحة تمكنت من تنفيذ عمليتين عسكريتين، استهدفت الأولى محطة الضخ رقم 9 في خط شرق غرب، غربي الرياض على مرحلتين وذلك بثلاث طائرات مسيرة.
وأشار إلى أن العملية الأخرى استهدفت محطة الضخ رقم 8 في خط شرق غرب، غربي الرياض بطائرتين مسيرتين، مؤكدًا أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة وخلفت حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة.
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