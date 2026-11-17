حصيلة ضحايا العدوان خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة والبيئة، أن حصيلة ضحايا العدوان السعودي خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت 56 شهيدًا وجريحًا.
وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها، أن العدو السعودي استهدف خلال الـ24 ساعة الماضية مدنيين ومنشآت خدمية ومصانع بشكل مباشر في أمانة العاصمة ومحافظتي الحديدة وصعدة، ما أدى إلى استشهاد 17 مواطناً، وإصابة 39 آخرين.
وأشارت إلى أن الحصيلة التراكمية للشهداء والجرحى منذ بداية تصعيد العدو السعودي الأخير ارتفع إلى ألف و245شهيدًا وجريحًا، بلغ عدد الشهداء 386 والجرحى 859.
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