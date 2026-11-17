احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 09:33 مساءً - أكدت وزارة الصحة والسكان، من خلال قطاع الطب الوقائي، أنها تابعت بالتنسيق مع الجهات المعنية ما أُثير بشأن وجود حشرات في بعض المنشآت التعليمية، من خلال أعمال الفحص والمعاينة الميدانية والتعامل مع البلاغات.

أكدت وزارة الصحة والسكان عدم صدور أي توصيات طبية أو وقائية بغلق المدارس أو تنفيذ أعمال رش مبيدات بصورة عامة أو عشوائية، على خلفية ما أُثير بشأن وجود حشرات في بعض المنشآت التعليمية، مشددة على أن التعامل مع البلاغات يتم وفقًا للمعايير العلمية والصحية المعتمدة، وبعد الفحص والمعاينة الميدانية وتحديد نوع الحشرة ومدى انتشارها.