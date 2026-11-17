احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 09:33 مساءً - أكدت وزارة الصحة والسكان، من خلال قطاع الطب الوقائي، أنها تابعت بالتنسيق مع الجهات المعنية ما أُثير بشأن وجود حشرات في بعض المنشآت التعليمية، من خلال أعمال الفحص والمعاينة الميدانية والتعامل مع البلاغات.
أكدت وزارة الصحة والسكان عدم صدور أي توصيات طبية أو وقائية بغلق المدارس أو تنفيذ أعمال رش مبيدات بصورة عامة أو عشوائية، على خلفية ما أُثير بشأن وجود حشرات في بعض المنشآت التعليمية، مشددة على أن التعامل مع البلاغات يتم وفقًا للمعايير العلمية والصحية المعتمدة، وبعد الفحص والمعاينة الميدانية وتحديد نوع الحشرة ومدى انتشارها.
وأشارت الفحوصات لم تثبت وجود بق الفراش حتى الآنوأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى احتمالية وجود حشرات في بعض المواقع، دون أن تثبت الفحوصات حتى الآن وجود «بق الفراش»، كما جرت معاينة مواقع أخرى أُثيرت بشأنها ادعاءات مماثلة، ولم يتم رصد أي حشرات بها وقت المعاينة.
تحديد نوع الحشرة شرط اتخاذ إجراءات المكافحة
وشددت وزارة الصحة والسكان على أن مجرد رصد حشرة في أحد المواقع لا يعني بالضرورة وجود إصابة أو انتشار، إذ يتطلب التقييم العلمي تحديد نوع الحشرة، والتحقق من وجود دلائل على تكاثرها واستقرارها، وتحديد نطاق وجودها ومدى تأثيرها، قبل اتخاذ أي إجراءات للمكافحة.
وأكدت وزارة الصحة والسكان بشكل قاطع عدم وجود أي توصيات طبية أو وقائية بغلق المدارس أو تنفيذ أعمال رش مبيدات بصورة عامة أو عشوائية، موضحة أن هذه الإجراءات لا تستند إلى مبرر علمي في غياب ما يثبت وجود إصابة تستدعي التدخل.
وأضافت وزارة الصحة والسكان أن إجراءات المكافحة، عند الحاجة، تُحدد وفقًا لطبيعة الحشرة التي يتم رصدها ونتائج المعاينة وطبيعة المكان، مع الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والصحة العامة.
النظافة والمكافحة الدورية داخل المنشآت التعليمية
وأكدت وزارة الصحة والسكان أهمية أعمال النظافة والوقاية والمكافحة الدورية داخل المنشآت التعليمية، بالتنسيق مع الجهات المختصة ومن خلال شركات متخصصة، وباستخدام الوسائل المعتمدة التي تضمن سلامة الطلاب والعاملين، دون اللجوء إلى استخدام المبيدات إلا في الحالات التي تستدعي ذلك، ووفق الضوابط الفنية والصحية.
الصحة: صحة الطلاب وسلامتهم في مقدمة الأولويات
وشددت وزارة الصحة والسكان على أن التعامل مع هذه البلاغات يتم بمنهج علمي ووقائي يجمع بين سرعة الاستجابة ودقة التقييم، ويضع صحة الطلاب وسلامتهم في مقدمة الأولويات، مع ضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله، وعدم الانسياق وراء معلومات غير مؤكدة قد تثير القلق أو تؤدي إلى اتخاذ إجراءات غير مبررة طبيًا.