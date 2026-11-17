العدو يشن 5264 غارة منذ بدء التصعيدأفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، بأن العدو السعودي شن 81 غارةً جويةً وصاروخًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن غارات وصواريخ العدو السعودي، استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز ولحج والجوف وحجة ومأرب وصعدة وذلك من خلال طائرات "F15 وتايفون"، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، والعدوان الصاروخي من نجران، وخلفت عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين.

وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدِنا بلغت خمسة آلاف و264 غارة جوية وصاروخًا.