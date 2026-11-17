احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 09:33 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، إن عقد الاجتماع الاستراتيجى حول مصر الذى ينظمه المنتدى الاقتصادى العالمى لأول مرة فى مصر ودولة عربية وأفريقية هو شىء إيجابى ومكسب كبير لمصر وسنعمل على توظيفه لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

أضاف خلال لقاء خاص لقناة إكسترا نيوز، على هامش الاجتماع الاستراتيجى حول مصر الذى ينظمه المنتدى الاقتصادى العالمى، أن وجود اكثر من 70 من المديرين التنفيذيين لأكبر شركات فى العالم فى هذا المنتدى ومشاركتهم فى حوا مباشر مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وتشريف سيادته لهذا الاجتماع والدخول فى حوار تفاعلى يجسد حرص الدولة المصرية والحكومة والقيادة المصرية على استغلال هذا الحدث وتوظيفه لمزيد من الترويج للاقتصاد المصرى.