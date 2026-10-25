حسين الشحات يواصل التألق ويسجل الهدف الثالث للأهلي أمام كيتارا في الكونفدرالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 أكتوبر 2026 09:33 مساءً - عزز حسين الشحات تقدم النادي الأهلي أمام كيتارا الأوغندي، بعدما أحرز الهدف الثالث للفريق الأحمر في الدقيقة 51 من عمر المباراة التي تجمعهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2026-2027.



أهداف مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي



افتتح حسين الشحات التسجيل لصالح الأهلي في الدقيقة 37، بعدما استغل كرة ارتدت من حارس مرمى كيتارا، ليضعها بمهارة من فوقه داخل الشباك، معلنًا تقدم الفريق الأحمر.

وفي الدقيقة 43، نجح محمد مجدي أفشة في إضافة الهدف الثاني للأهلي، عقب هجمة منظمة بدأت بتمريرة مميزة من طاهر محمد طاهر، تركها سفيان بنجديدة بذكاء لتصل إلى أفشة، الذي أسكن الكرة الشباك بسهولة.

وعاد حسين الشحات ليهز شباك الفريق الأوغندي مجددًا في الدقيقة 51، مسجلًا الهدف الثالث للأهلي، ومواصلًا تألقه خلال المواجهة القارية.



تشكيل الأهلي أمام كيتارا الأوغندي



خاض الأهلي المباراة بتشكيل يضم محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع توفيق محمد، وهادي رياض، وأشرف داري، وكريم فؤاد.

وفي خط الوسط شارك مروان عطية، وأكرم توفيق، ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات، وطاهر محمد طاهر، بينما تولى سفيان بنجديدة قيادة خط الهجوم.



بدلاء الأهلي أمام كيتارا



ضمت قائمة البدلاء كلًا من حمزة علاء، وياسين مرعي، وأحمد عيد، ومنصف بقرار، وعمر الساعي، وأشرف بن شرقي، وأحمد سيد زيزو، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد الله.