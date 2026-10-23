مصر تدعو إلى وقف الهجمات علي سفن الشحن وضمان حرية الملاحة خلال الاجتماع المشترك للآلية الرباعية مع دول E4 الأوروبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أكتوبر 2026 08:29 مساءً - شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة، في الاجتماع الوزاري المشترك الأول للآلية الوزارية الرباعية (R4) مع دول مجموعة (E4) الأوروبية، بمشاركة وزراء خارجية دول الآلية الرباعية، الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية السعودية، هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، ومحمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، إلى جانب وزراء خارجية الدول الأوروبية الأربع (E4)، "أنطونيو تاياني" نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا، إد ميليباند، وزير خارجية المملكة المتحدة، ويوهان فاديفول، وزير خارجية ألمانيا، وجان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، وذلك على هامش الاجتماعات التي تستضيفها إسطنبول لبحث جهود خفض التصعيد الإقليمي.

وتضمن الاجتماع تشاور وزراء الدول الثمان سبل تعزيز جهود التهدئة درءً للتداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية شديدة الخطورة علي المنطقة والعالم، ولاسيما وان التوصل لحل سلمي سيجنب المنطقة الإنزلاق الي تجدد المواجهات العسكرية.

وقال السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن عبد العاطي أكد أن الاجتماع يعكس إدراك الدول المشاركة للتحديات التي تواجه المنطقتين، وضرورة توافر الإرادة المشتركة للتغلب عليها، وتعزيز السلام والاستقرار، مشيرا إلى أن الآلية الرباعية (R4) تضطلع بدور فاعل في هذا المسار، وأن الاجتماع يمثل فرصة لانضمام دول مجموعة (E4) إلى الجهود المشتركة.

كما حذر عبد العاطي من تجدد التصعيد العسكري، لما قد يترتب علي ذلك من تداعيات إضافية علي الامن الغذائي وأمن الطاقة، مشدداً على أهمية لعمل على كسر الجمود الراهن في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بما يدعم استئناف المسار الدبلوماسي والتوصل إلى تفاهمات تسهم في إنهاء الأزمة الراهنة.

أكد عبد العاطي أيضا وقوف مصر الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية، مشدداً كذلك على ضرورة وقف الهجمات علي سفن الشحن الدولي وضمان حرية الملاحة الكاملة والآمنة.

ومن جانب آخر، تناول الاجتماع أهمية تعزيز الأمن الغذائي في ظل التحديات الدولية الراهنة، وما تفرضه التوترات الإقليمية والدولية من ضغوط على أسواق الغذاء وسلاسل الإمداد العالمية، مشدداً على ضرورة تكثيف التنسيق الدولي لضمان استدامة تدفقات الحبوب والسلع الغذائية الأساسية والحد من تداعيات الأزمات على الدول الأكثر تأثراً. وفي هذا السياق، تم التشديد على أهمية بلورة مبادرة للتعاون في مجال الحبوب، بما يسهم في تعزيز أمن الإمدادات الغذائية، ودعم استقرار الأسواق، وترسيخ التعاون بين الدول المشاركة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي.