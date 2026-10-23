مستشار رئيس الوزراء: الشركات الناشئة في مصر تجذب 400 مليون دولار سنويا والبنية الرقمية تدعم توسعها خارجيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أكتوبر 2026 08:29 مساءً -

أكد الدكتور عمرو العبد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون ريادة الأعمال أن التطور الذي شهدته البنية التحتية الرقمية في مصر خلال السنوات الأخيرة أصبح أحد أبرز العوامل الداعمة لنمو الشركات الناشئة ورواد الأعمال وقدرتهم على التوسع داخل السوق المصرية وخارجها.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «عروض رواد الأعمال» ضمن فعاليات اليوم الخامس من منتدى مصر 2026 بالعاصمة الجديدة، حيث استعرض عددا من المؤشرات المرتبطة بتطور بيئة ريادة الأعمال في مصر.

وأوضح العبد أن نجاح بعض الشركات الناشئة خلال فترة تتراوح بين 7 و8 سنوات في إدارة محافظ واستثمارات بمئات المليارات ارتبط بوجود مجموعة من العوامل التمكينية التي وفرتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن هذه العوامل تشمل تطوير منظومة المدفوعات والتحويلات اللحظية التي تخدم ملايين المواطنين، وتوسيع آليات التحقق الرقمي من الهوية، إلى جانب رقمنة الخدمات الحكومية بما أسهم في بناء قاعدة قوية تساعد الشركات على الانطلاق والتوسع.

وكشف مستشار رئيس الوزراء أن قطاع ريادة الأعمال في مصر يستقطب استثمارات سنوية تقدر بنحو 400 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذه التدفقات مرشحة للزيادة مع استمرار تطور البيئة الداعمة للشركات الناشئة.

وأوضح أن التمويلات المتاحة أسهمت في تعزيز قدرات عدد كبير من الشركات المصرية الناشئة وتزويدها بالأدوات التكنولوجية والخبرات التي تساعدها على دخول أسواق جديدة والتوسع إقليميا.

وأشار إلى أن عددا من هذه الشركات بات يمتلك القدرة على الانتقال من العمل داخل السوق المحلية إلى أسواق عربية وإفريقية، بما يعزز فرص تحولها إلى منصات إقليمية قادرة على المنافسة والنمو.

وأكد العبد أن الحكومة تعمل من خلال المجموعة الوزارية الاقتصادية واللجان المختصة بريادة الأعمال على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يواكب سرعة الابتكار والتغيرات التي يشهدها القطاع.

وشدد على استمرار العمل لتقليل العقبات البيروقراطية وتوفير بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية، بما يساعد الشركات الواعدة على الحفاظ على معدلات نموها وتنفيذ خططها للتوسع داخل مصر وخارجها.