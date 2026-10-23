شيخ الأزهر يدين هجوم الكرك: جريمة تنافي تعاليم الأديان ويؤكد التضامن الكامل مع الأردن

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أكتوبر 2026 08:29 مساءً -

أدان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بأشد العبارات، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف إحدى الكنائس في محافظة الكرك بالمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدا تضامن الأزهر الكامل مع الأردن قيادة وشعبا في مواجهة التطرف والإرهاب.

وقال شيخ الأزهر، في تدوينة عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن قلوب الجميع مع الشعب الأردني في مواجهة هذا الاعتداء الذي استهدف أبرياء آمنين، مؤكدا أن مثل هذه الجرائم تتنافى مع تعاليم الأديان السماوية وتجرد مرتكبيها من معاني الرحمة والإنسانية والأخلاق.

وشدد فضيلة الإمام الأكبر على وقوف الأزهر الشريف إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب، مؤكدا أن استهداف دور العبادة والأبرياء يمثل اعتداء على القيم الإنسانية والدينية.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

ودعا فضيلة الإمام الأكبر الله أن يحفظ الأردن وشعبه من كل مكروه، وأن يديم عليه وعلى دول المنطقة نعمة الأمن والسلام والاستقرار.