الفريق أشرف سالم زاهر يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أكتوبر 2026 08:29 مساءً - شهد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية للوقوف على مدى جاهزيته لتنفيذ كافه المهام التى توكل إليه بكفاءة وإقتدار، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من المحافظين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والإعلاميين ودارسى المعاهد العسكرية وطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والجامعات المصرية .

وألقى اللواء أح ياسر عبد المعز الخطيب قائد المنطقة الشمالية العسكرية كلمة أشار خلالها إلى الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لتشكيلات ووحدات المنطقة للوصول لأعلى معدلات الكفاءة القتالية لتنفيذ كافة المهام التى تسند إليهم فى الدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه.

وتضمنت الإجراءات عرض التوجية الطبوغرافى لأرض الإصطفاف، أعقبه مرور عدد من المعدات المصطفة لمختلف الأسلحة والتى أظهرت مدى ما وصلت إليه القوات المسلحة من تطوير وتحديث فى منظومات التسليح بكافة التخصصات.

وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على القوات المصطفة للإطمئنان على جاهزيتها والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، كما ناقش عدد من العناصر المشاركة بالتفتيش فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم، مشيداً بمدى تفهمهم للمهام المكلفين بها بما يحقق المنظومة القتالية المتكاملة التى تعد من أهم عناصرها إمتلاك مقاتل محترف وأسلحة ومعدات متطورة.

ونقل الفريق أشرف سالم زاهر تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المنطقة الشمالية العسكرية، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تسعى دائماً إلى تطوير نظم التدريب والتسليح بكافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات والوحدات لدعم قدراتها القتالية وفقاً لأسس علمية مدروسة تمكنها من مجابهة التهديدات فى ظل ما تشهده المنطقة من متغيرات متسارعة، مؤكداً على أن حماية حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية رسالة سامية ومهمة مقدسة لمقاتلى القوات المسلحة مهما كلفهم ذلك من تضحيات.