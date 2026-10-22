قرعة كأس مصر تُحدد طريق الزمالك نحو اللقب.. مواجهة منتظرة أمام فاركو أو مصر للتأمين في دور الـ32

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 أكتوبر 2026 03:29 مساءً - حددت قرعة بطولة كأس مصر لكرة القدم مسار نادي الزمالك في دور الـ32، بعدما أسفرت عن مواجهة الفريق الأبيض للفائز من لقاء مصر للتأمين وفاركو، في إطار منافسات البطولة المحلية.

وينتظر الزمالك حسم هوية منافسه في الدور المقبل، وفقًا لنتيجة المباراة التي تجمع بين مصر للتأمين وفاركو، حيث يستعد الفريق الأبيض لخوض مشواره في البطولة بطموح المنافسة على اللقب والتقدم نحو الأدوار النهائية.



تفاصيل قرعة كأس مصر



أُجريت مراسم سحب قرعة كأس مصر بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في مدينة السادس من أكتوبر، لتحديد مواجهات البطولة بداية من دور الـ32 وحتى المباراة النهائية.

وشهدت مراسم القرعة مشاركة وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، وعبد الستار صبري، المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2010، اللذين توليا سحب القرعة وتحديد المواجهات المنتظرة بين الفرق المشاركة.

وتترقب جماهير الزمالك الإعلان عن موعد المباراة وتحديد المنافس بشكل رسمي، وسط آمال بأن يبدأ الفريق مشواره في كأس مصر بقوة، ويواصل المنافسة على اللقب في النسخة الحالية من البطولة.