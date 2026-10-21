انتهاء مبارة الأهلي والقناة بنتيجة 3-3 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أكتوبر 2026 11:21 مساءً - حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، مواجهة الأهلي والقناة، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

أهداف المباراة

سجل أهداف الأهلي عمر الساعي في الدقيقة 18، والمغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، وأشرف داري في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، بينما أهداف القناة سجلها كل من محمود هاني في الدقيقة 34، وحازم أبو سنة في الدقيقة 54، وياسين مرعي (لاعب الأهلي) بالخطأ في مرماه في الدقيقة 80 من زمن اللقاء.

ترتيب فريقي الأهلي والقناة في الدوري

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق الأهلي للنقطة 17 محتلاً المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، بينما ارتفع رصيد فريق القناة للنقطة الثامنة محتلاً المركز الحادي عشر بجدول ترتيب المسابقة.

أحداث المباراة

سيطر لاعبو فريق الأهلي على مجريات اللقاء وأهدروا العديد من الفرص، بينما اعتمد لاعبو فريق القناة على الهجمات المرتدة وخلق الفرص على فترات متباعدة، والتي استغلوها بنجاح لتسجيل 3 أهداف.

وفي المقابل، قام المدير الفني الحسين عموتة بإشراك بعض اللاعبين البدلاء مثل حسين الشحات، ومحمد مجدي "أفشة"، وسفيان بن جديّة، لتنشيط الشق الهجومي.

تشكيل فريق الأهلي

خاض فريق الأهلي، بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، ياسين مرعي، وتوفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، عمر الساعي، وأحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: منصف بقرار، وأشرف بن شرقي.

تشكيل فريق القناة

بينما جاء تشكيل فريق القناة، بقيادة عبد الناصر محمد، كالآتي:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أسامة النجار، إبراهيم سامي، محمد الشبيبي، ومهاب سامي.

خط الوسط: محمد صادق، محمود بحيري، حافظ إبراهيم، ومحمود هاني.

خط الهجوم: حازم أبو سنة، وماوولي واياو.