رئيس هيئة الرعاية الصحية يواصل مبادرة «يوم للمواطن» بجنوب سيناء للاستماع إلى مطالب المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 نوفمبر 2026 12:33 مساءً - واصل الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، فعاليات مبادرة «يوم للمواطن» بمحافظة جنوب سيناء، خلال لقاء مجتمعي موسع بحضور اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد عبدالهادي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومشايخ القبائل، وقيادات الهيئتين، إلى جانب عدد من المنتفعين بالمنظومة.

وتأتي مواصلة فعاليات المبادرة في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والتعرف على تجاربهم مع الخدمات الصحية المقدمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يدعم جهود التطوير المستمر ويرسخ المشاركة المجتمعية في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.

واستُهلت الفعاليات بلقاء جمع الدكتور أحمد السبكي ومحافظ جنوب سيناء بديوان عام المحافظة، أعقبه لقاء موسع بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومشايخ القبائل، وعدد من المنتفعين بخدمات المنظومة، وقيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي تقديره لجهود محافظ جنوب سيناء ودعمه المستمر لخطط تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة، كما وجه الشكر إلى مشايخ القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الهيئتين على مشاركتهم، مشددًا على أن الهدف المشترك يتمثل في خدمة المواطن المصري والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة له من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح أن وجود جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يعكس اهتمام الدولة بأهالي سيناء وحرصها على توفير خدمات صحية متكاملة لهم، مشيرًا إلى أن المنظومة أحدثت نقلة كبيرة في مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة، وأن الفترة المقبلة ستشهد افتتاحات جديدة في نويبع ودهب، إلى جانب افتتاح عدد من مراكز ووحدات طب الأسرة، بما يدعم مواصلة تطوير المنظومة الصحية بجنوب سيناء.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهدف الأساسي من مبادرة «يوم للمواطن» هو الاستماع إلى المواطنين والتعرف مباشرة على آرائهم ومقترحاتهم، واستعراض ما تحقق من جهود وما يمكن العمل على تحقيقه مستقبلًا، إلى جانب التعريف بالخدمات المقدمة من الهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يتيح للمواطنين الاطلاع على جهود المنظومة ومناقشة تطلعاتهم بصورة مباشرة.

وأضاف أن المبادرة تمثل بداية لتواصل مستمر مع المواطنين، مؤكدًا أن ما يتم الاتفاق عليه خلال اللقاءات يرتبط بخطط زمنية واضحة وآليات للمتابعة التنفيذية، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم عرض أسبوعي لما تحقق من نتائج عبر الصفحة الرسمية للمحافظة، لإطلاع المواطنين على الخطوات التنفيذية، بما يعزز المشاركة المجتمعية والثقة المتبادلة. وأكد أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف ومشاركة المواطنين.

ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، أن تنظيم مبادرة «يوم للمواطن» يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية التواصل المباشر والمستمر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، خاصة في القطاع الصحي باعتباره من أكثر القطاعات ارتباطًا بحياة المواطنين، مشيرًا إلى أن اللقاء يمثل فرصة للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة، وتعزيز التنسيق مع هيئة الرعاية الصحية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ للاستجابة لتطلعاتهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدًا أن تكامل الجهود بين المحافظة والهيئة أسهم في دعم خطط تطوير المنظومة الصحية، ومثمنًا الجهود المبذولة لافتتاح مستشفى نويبع، باعتباره إضافة مهمة للخدمات الطبية بالمدينة، ودوره في دعم التعامل مع الأزمات والحوادث، وتوفير الرعاية الصحية لأهالي نويبع والمناطق المحيطة بها.

واستعرض الدكتور محمد عبدالهادي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، خلال عرض تقديمي، تطور الخدمات الصحية بالمحافظة، وأعمال تطوير وتجهيز ورفع كفاءة المنشآت التابعة للهيئة، إلى جانب التوسع في التخصصات والخدمات الطبية المقدمة، وما تحقق من نتائج على مستوى مؤشرات الأداء والجودة ورضا المنتفعين.

وأوضح أن منظومة الرعاية الصحية بجنوب سيناء تضم (27) منشأة صحية موزعة على (9) مدن، تشمل (5) مستشفيات و(7) مراكز لطب الأسرة و(15) وحدة لطب الأسرة، وقدمت نحو (6) ملايين خدمة صحية حتى أكتوبر (2026)، مع حصول (100%) من المستشفيات على الاعتماد، وتحقيق نسبة رضا للمنتفعين بلغت (98.3%)، بما يعكس تطور مستوى الخدمات المقدمة والجهود المبذولة للارتقاء بجودة الرعاية الصحية بالمحافظة.

وأشار إلى التوسع النوعي في الخدمات الطبية التخصصية بالمحافظة، ومن بينها خدمات علاج الأورام وطب الأعماق وزراعة القوقعة وقسطرة القلب للأطفال وجراحات القلب المفتوح وإصلاح تشوهات العمود الفقري، إلى جانب عدد من التخصصات والخدمات الطبية المتقدمة التي تسهم في توفير رعاية صحية متكاملة لأهالي جنوب سيناء.

وشهدت الفعاليات عرض فيديوهات تضمنت آراء عدد من المنتفعين وتجاربهم مع الخدمات الصحية المقدمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء، والتي عكست أثر التطور الذي شهدته الخدمات الطبية في تحسين جودة الرعاية الصحية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات التخصصية والعلاجية. كما استعرضت نماذج متنوعة من الخدمات، من بينها قسطرة القلب وجراحات الأطفال وعلاج الأورام والحقن الكيماوي ومتابعة مرضى السكري وتوفير الأنسولين، إلى جانب خدمات العلاج الطبيعي والأمراض المزمنة والأسنان واختبارات الذكاء وخدمات طب الأسرة.

كما عقد الدكتور أحمد السبكي لقاءً مجتمعيًا موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومشايخ القبائل وعدد من المنتفعين، استمع خلاله إلى آرائهم ومقترحاتهم وتطلعاتهم بشأن مواصلة تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة، وشهد اللقاء حوارًا مباشرًا حول أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، وما تحقق من تطور في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي جنوب سيناء.

ووجه رئيس الهيئة بدراسة المقترحات التي طرحها المشاركون، والعمل على متابعتها والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية، بما يدعم مواصلة تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة، مؤكدًا أهمية استمرار التواصل مع المنتفعين باعتبارهم شركاء أساسيين في تطوير المنظومة والارتقاء بمستوى الخدمات.

وأشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومشايخ القبائل والمنتفعون بما شهدته الخدمات الصحية بمحافظة جنوب سيناء من تطور ملحوظ في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل، مثمنين جهود هيئة الرعاية الصحية في توفير خدمات طبية متخصصة ومتقدمة داخل المحافظة، وما أحدثته من فارق ملموس في مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

كما استعرض عدد من المنتفعين تجاربهم مع الخدمات الطبية المقدمة لهم داخل منشآت الهيئة، ومن بينها خدمات مجمع الفيروز الطبي، وما تضمنته من رعاية متخصصة في مجالات علاج الأورام والقسطرة وجراحات الأطفال، وخدمات متابعة الأمراض المزمنة والعلاج الطبيعي، مؤكدين تقديرهم لما لمسوه من تطور في مستوى الرعاية والاهتمام بالمنتفعين.

وجدير بالذكر أن مبادرة «يوم للمواطن» تأتي ضمن مخرجات منتدى مصر (2026)، وتجسيدًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ التواصل المباشر مع المواطنين، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق أهدافها في توفير رعاية صحية متكاملة ومستدامة لكل المصريين.